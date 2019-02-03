Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Додано: Пон 04 лют, 2019 16:50

Деньгами, субсидии?! Да не смешите. Если эта власть останется у руля, проверок будет чрез ГФС и выяснять будут имеется ли пассивный доход. Выписывать детей из квартиры просто не выгодно. Если нет завещания, они не докажут, что имеют права на недвижимость. Из-за того, что у многих пенсионеров дети вписаны им отказывают в субсидиях. Те же в свою очередь бросаются из окон в больничку попадают это в лучшем случае. Думаете, чо субсидии будут?

Слышал про LNG терминал в Калининграде.

Технический газ для прокачки есть технический газ, второе в полтавской области моей родной облсовет ограничивает разработку месторождений. Выход один ставить счетчики самому, если только плита везет, но не очень.

Как можно уменьшить потребление газа в многоквартирном доме, если никак не регулируется, кроме умников, которые задвижки крутят рядом с теплосчетчиком.

Загадочный хаб и закупка по спотовым контрактам гдк-то в ЕС и Швейцарии, это грабеж и обман, так же с нормами потребления.

Газ сжимается, разжимается, нах вообще абонплата, все в тарифе заложено! Эти тех. нюансы потребителя рядового не касаются, просто, что Украина в ж***, и только у нас пи** нихера не будет.