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Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:18
alex58chorniy написав:
Себестоимость на новых месторождениях в Украине- около 250 долларов,добавьте процентов 20- вот Вам и тариф.А сказки о газе по 150 долларов оставьте поклонникам и последователям Мадуро
В Белоруссии газ по 127 дол. а для населения цены на газ отличаются есть летние и зимние тарифы. Летний тариф составляет 0,14 евро за кубический метр (140 евро 1000 м3), зимний тариф — 0,05 евро (50 евро 1000 м3)при потреблении до 3 тысяч кубических метров в год. А какая себестоимость газа белорусов не интересует. А у нас сколько платит население?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:58
Вариант добычи, кроме "прикрути" имеется? Похоже, он уже и сам не верит во второй срок.
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astatempo
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Додано: Вів 05 лют, 2019 07:21
astatempo написав:
Похоже, он уже и сам не верит во второй срок.
Он не верит, он в нем уверен. Потому и несёт что попало "лохторату" - куда тот денется, все равно выберет однотурового.. Сейчас, правда, уже через два тура.
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