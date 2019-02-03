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Держбюджет України в січні недоотримав майже 7 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України в січні 2019 року отримав 54,489 млрд грн доходів, що на 6,564 млрд грн, або на 10,8%, нижче від планового показника на цей період.
Дивися повний текст Держбюджет України в січні недоотримав майже 7 мільярдів планових доходів
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