Держбюджет України в січні недоотримав майже 7 мільярдів...

Додано: Пон 04 лют, 2019 13:07

Мда...



Сокращение спроса на импорт, спровоцированное падением экспорта (что в свою очередь происходит за счет охлаждения мировых рынков) дает о себе знать очень оперативно.



И таким будет не только январь, а в лучшем случае первые 4-6 месяцев года (в худшем - ближайшие 1,5 года).



Вопрос - как правительство будет финансировать расходы Бюджета? Все предвыборные индексации пенсий, зарплат и монетизации субсидий?



И замечу - январь еще неорганически завышен на пару миллиардов таможенных и налоговых сборов за растаможку евроблях. Эти поступления не постоянны. Вероятно, что их пик уже пройден в декабре-январе.



Выход видится только один - еще больше занимать на внутреннем рынке с доходностью 18-19%. Но это бесконечно работать не может - уже сейчас на обслуживание процентов по государственному долгу идет 15% доходов Бюджета. Если добавить расходы на обслуживание тела, то получим все 25%...



Следующая волна девальвации гривны не за горами - если не 2019-й, то 2020-й однозначно. Запомните этот пост (с)