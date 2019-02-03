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Держбюджет України в січні недоотримав майже 7 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України в січні 2019 року отримав 54,489 млрд грн доходів, що на 6,564 млрд грн, або на 10,8%, нижче від планового показника на цей період.
Дивися повний текст Держбюджет України в січні недоотримав майже 7 мільярдів планових доходів
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:07
Мда...
Сокращение спроса на импорт, спровоцированное падением экспорта (что в свою очередь происходит за счет охлаждения мировых рынков) дает о себе знать очень оперативно.
И таким будет не только январь, а в лучшем случае первые 4-6 месяцев года (в худшем - ближайшие 1,5 года).
Вопрос - как правительство будет финансировать расходы Бюджета? Все предвыборные индексации пенсий, зарплат и монетизации субсидий?
И замечу - январь еще неорганически завышен на пару миллиардов таможенных и налоговых сборов за растаможку евроблях. Эти поступления не постоянны. Вероятно, что их пик уже пройден в декабре-январе.
Выход видится только один - еще больше занимать на внутреннем рынке с доходностью 18-19%. Но это бесконечно работать не может - уже сейчас на обслуживание процентов по государственному долгу идет 15% доходов Бюджета. Если добавить расходы на обслуживание тела, то получим все 25%...
Следующая волна девальвации гривны не за горами - если не 2019-й, то 2020-й однозначно. Запомните этот пост (с)
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