До 1 січня 2021 року газові лічильники мають бути встановлені облгазами в кожному домогосподарстві.
Дивися повний текст Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не ''Нафтогаз''.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42
Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не ''Нафтогаз''.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42
А какие по размеру будут?
А будут такие, что займут полкухни. А если хотите такие как на воде то покупайте.
Вот так бесплатно всем будут устанавливать счетчики.
Это пока что версия, поживем увидим.
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