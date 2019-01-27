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Безкоштовні газові лічильники
українцям встановить не...

Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42

Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...

Пропонуємо до обговорення:
До 1 січня 2021 року газові лічильники мають бути встановлені облгазами в кожному домогосподарстві.

Дивися повний текст Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не ''Нафтогаз''.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42

А какие по размеру будут?
А будут такие, что займут полкухни. А если хотите такие как на воде то покупайте.
Вот так бесплатно всем будут устанавливать счетчики.
Это пока что версия, поживем увидим.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:35

Проблема решается элементарно: “Нафтогаз” устанавливает счетчики , а облгазы возвращают деньги "Нафтогазу”. И пусть судятся между собой.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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