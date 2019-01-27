До 1 січня 2021 року газові лічильники мають бути встановлені облгазами в кожному домогосподарстві.
Дивися повний текст Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не ''Нафтогаз''.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42
Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не ''Нафтогаз''.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42
А какие по размеру будут?
А будут такие, что займут полкухни. А если хотите такие как на воде то покупайте.
Вот так бесплатно всем будут устанавливать счетчики.
Это пока что версия, поживем увидим.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:35
Проблема решается элементарно: “Нафтогаз” устанавливает счетчики , а облгазы возвращают деньги "Нафтогазу”. И пусть судятся между собой.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:58
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:04
Re: Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
Лично сегодня был в облгазе - так вот или покупайте личильники и оплачивайте установку..или ждите до 2021 года бесплатной установки. Но в последнем варианте выбора нет - что поставят, то и будет. Только в платной установке можете выбрать тип личильника. Есть прикол - кто думает что к 2021 году будет счастье бесплатное - то мне сказали что сроки бесплатной установки могут и продлить..
Стоимость платной установки в моем облгазе порядка 4500+ грн.. цена может изменяться смотря какой счетчик.. если свой то больше/меньше. 4500 это с их счетчиком.
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Насчет того что теперь с 9 кубов нормы на человека на 3 вернут..ну тем у кого нет счетчика..Гроисман говорят сказал что вернут? Вот вы к нему и обращайтесь а от нас платежку в этом месяце на 9 кубов получите.. как то так в реале все выходит.
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:25
если бы у власти были бы не временщики, а люди которые думают о будущем, то эти счётчики уже бы стояли у всех по состоянию на 1 января 2018 года как это было определено постановами правительства ещё 10 лет назад, но так как ловить "рыбку" лучше в мутной воде, то облгазы не спешат выполнять постановы правительства... в связи с этом нужны экономические стимулы как их заставить работать не только на свой карман, но и на будущее страны. сделать это очень просто: надо зафиксировать по состоянию на 1 января 2018 года норму потребления в размере 3 м3 на человека в месяц и ежегодно понижать эту норму на 1 м3, с таким расчётом, что если они в очередной раз не выпонят свою работу, то с 1 января 2021 года население у которого не будет счётсиков не должно платить ничего, а если это безобразие будет продолжаться и далее, то уже облгазы должны будут платить населению у которых они не установили счётчики....
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