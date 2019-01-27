Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...

Додано: Пон 04 лют, 2019 23:25

если бы у власти были бы не временщики, а люди которые думают о будущем, то эти счётчики уже бы стояли у всех по состоянию на 1 января 2018 года как это было определено постановами правительства ещё 10 лет назад, но так как ловить "рыбку" лучше в мутной воде, то облгазы не спешат выполнять постановы правительства... в связи с этом нужны экономические стимулы как их заставить работать не только на свой карман, но и на будущее страны. сделать это очень просто: надо зафиксировать по состоянию на 1 января 2018 года норму потребления в размере 3 м3 на человека в месяц и ежегодно понижать эту норму на 1 м3, с таким расчётом, что если они в очередной раз не выпонят свою работу, то с 1 января 2021 года население у которого не будет счётсиков не должно платить ничего, а если это безобразие будет продолжаться и далее, то уже облгазы должны будут платить населению у которых они не установили счётчики....