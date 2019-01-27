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Безкоштовні газові лічильники
українцям встановить не...

Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42

Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...

Пропонуємо до обговорення:
До 1 січня 2021 року газові лічильники мають бути встановлені облгазами в кожному домогосподарстві.

Дивися повний текст Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не ''Нафтогаз''.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42

А какие по размеру будут?
А будут такие, что займут полкухни. А если хотите такие как на воде то покупайте.
Вот так бесплатно всем будут устанавливать счетчики.
Это пока что версия, поживем увидим.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:35

Проблема решается элементарно: “Нафтогаз” устанавливает счетчики , а облгазы возвращают деньги "Нафтогазу”. И пусть судятся между собой.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:58

  zloy_ukr написав:Проблема решается элементарно: “Нафтогаз” устанавливает счетчики , а облгазы возвращают деньги "Нафтогазу”. И пусть судятся между собой.


Нафтогаз только и умеет, что перекладывать бумажки и перечислять бабло . А всю работу тянут на себе обл- и райгазы.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:04

Re: Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...

  p_a_l написав:А какие по размеру будут?
А будут такие, что займут полкухни. А если хотите такие как на воде то покупайте
Лично сегодня был в облгазе - так вот или покупайте личильники и оплачивайте установку..или ждите до 2021 года бесплатной установки. Но в последнем варианте выбора нет - что поставят, то и будет. Только в платной установке можете выбрать тип личильника. Есть прикол - кто думает что к 2021 году будет счастье бесплатное - то мне сказали что сроки бесплатной установки могут и продлить..
Стоимость платной установки в моем облгазе порядка 4500+ грн.. цена может изменяться смотря какой счетчик.. если свой то больше/меньше. 4500 это с их счетчиком.
..
Насчет того что теперь с 9 кубов нормы на человека на 3 вернут..ну тем у кого нет счетчика..Гроисман говорят сказал что вернут? Вот вы к нему и обращайтесь а от нас платежку в этом месяце на 9 кубов получите.. как то так в реале все выходит.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:25

если бы у власти были бы не временщики, а люди которые думают о будущем, то эти счётчики уже бы стояли у всех по состоянию на 1 января 2018 года как это было определено постановами правительства ещё 10 лет назад, но так как ловить "рыбку" лучше в мутной воде, то облгазы не спешат выполнять постановы правительства... в связи с этом нужны экономические стимулы как их заставить работать не только на свой карман, но и на будущее страны. сделать это очень просто: надо зафиксировать по состоянию на 1 января 2018 года норму потребления в размере 3 м3 на человека в месяц и ежегодно понижать эту норму на 1 м3, с таким расчётом, что если они в очередной раз не выпонят свою работу, то с 1 января 2021 года население у которого не будет счётсиков не должно платить ничего, а если это безобразие будет продолжаться и далее, то уже облгазы должны будут платить населению у которых они не установили счётчики....
Тракторист
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