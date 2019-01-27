До 1 січня 2021 року газові лічильники мають бути встановлені облгазами в кожному домогосподарстві.
Дивися повний текст Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не ''Нафтогаз''.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42
Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не ''Нафтогаз''.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:42
А какие по размеру будут?
А будут такие, что займут полкухни. А если хотите такие как на воде то покупайте.
Вот так бесплатно всем будут устанавливать счетчики.
Это пока что версия, поживем увидим.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:35
Проблема решается элементарно: “Нафтогаз” устанавливает счетчики , а облгазы возвращают деньги "Нафтогазу”. И пусть судятся между собой.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:58
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:04
Re: Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
Лично сегодня был в облгазе - так вот или покупайте личильники и оплачивайте установку..или ждите до 2021 года бесплатной установки. Но в последнем варианте выбора нет - что поставят, то и будет. Только в платной установке можете выбрать тип личильника. Есть прикол - кто думает что к 2021 году будет счастье бесплатное - то мне сказали что сроки бесплатной установки могут и продлить..
Стоимость платной установки в моем облгазе порядка 4500+ грн.. цена может изменяться смотря какой счетчик.. если свой то больше/меньше. 4500 это с их счетчиком.
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Насчет того что теперь с 9 кубов нормы на человека на 3 вернут..ну тем у кого нет счетчика..Гроисман говорят сказал что вернут? Вот вы к нему и обращайтесь а от нас платежку в этом месяце на 9 кубов получите.. как то так в реале все выходит.
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:25
если бы у власти были бы не временщики, а люди которые думают о будущем, то эти счётчики уже бы стояли у всех по состоянию на 1 января 2018 года как это было определено постановами правительства ещё 10 лет назад, но так как ловить "рыбку" лучше в мутной воде, то облгазы не спешат выполнять постановы правительства... в связи с этом нужны экономические стимулы как их заставить работать не только на свой карман, но и на будущее страны. сделать это очень просто: надо зафиксировать по состоянию на 1 января 2018 года норму потребления в размере 3 м3 на человека в месяц и ежегодно понижать эту норму на 1 м3, с таким расчётом, что если они в очередной раз не выпонят свою работу, то с 1 января 2021 года население у которого не будет счётсиков не должно платить ничего, а если это безобразие будет продолжаться и далее, то уже облгазы должны будут платить населению у которых они не установили счётчики....
Додано: Вів 05 лют, 2019 01:03
По понятиям уже было, по беспределу есть, может будет когда-то по закону.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 05 лют, 2019 03:26
Re: Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
.. я вам допишу что сегодня сам видел в облгазе своем хоть не совсем по теме - передомной стоит дедуля на приеме - ну такой лет 70 одет видно что от модельера "секонд-хенда" причем не бизнес вариант).. ну что одинокий старик на 1600 грн эВропейской пенсий и что только может себе позволить. и драные башмаки итальянские и немецкий старый но добротный свитерок и прочую роскошь... но вот газ он с лета 2018 позволить точно не мог.. то ли пенсия велика то ли идейный и экономит.. но суть в том что у дедугана отключили печку газовую и плиту и все это как и счетчик еще ЛЕТОМ 2018 года опломбировали.. дедугану даже какой то бумаген - папирен дали..ну что в его газен-ваген-хатен подача газа ЦиклонБ.. э пардон метана прекращена..
Дедуган видимо решил инвестировать в "зеленый тариф" и еду себе готовит на электроплитке.. Аднако неожиданно деда настигает реХформаторская Эвробумажка с долгом на 6000+ грн..Оказываеться дедуган агент Кремля и с лета после того как ему опломбировали газ не подавал показания счетчика (наверно боялся что путиннАпадет). И наш облгаз в истинный поцреот решил дедугану-зрадофилу насчитать за каждый месяц кубы как абоненту без счетчика... Вина деда была в том - что 70+ летний старик нагло -- как ему пояснила мордатая бизнес-вумен не подавал по ИНТЕРНЕТУ ОН -ЛАЙН в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ данные счетчика. Вот у старика нет денег на газ а на интернет да еще наверно оптика и безлимит деньги для подачи одних и тех же данных с запломбированного счетчика деньги быть должны..дед пытался это обьяснить на что его добили фразой - но СМС что не могли отправить? Дед-зрадофил отмазывается - нет говорить у меня мобильного..купите говорит бизнес- вумен. Это старику что жрать купить не хватает скромно так предложили купить смартфон..-- Или приходите каждое первое число и вот там как последний лох пишите в журнале показатели счетчика.. дед в ответ - но они те же самые газ то я не пользую то... А пофиг не будете писать начнем насчитывать по нормам.
В общем дед теперь обречен на вечное скитание в облгаз..этакий газовый Гильгамеш - вечный странник, раб запломбированного счетчика..
Дедуган плюнул на все и потопал.. не знаю может в ЕС пошел вступать, а может в НАТО..но скорее всего на помойку искать что то съедобное ибо если закрывать долг в 6000 грн с пенсии в 1600 грн.. то про еду стоит на долгое время забыть..
...
Вот реально что твориться в нашем облгазе и его отношение к клиентам.(агХентам кРемля).
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