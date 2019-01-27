Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...

Додано: Вів 05 лют, 2019 03:26

Тракторист написав: а если это безобразие будет продолжаться и далее, то уже облгазы должны будут платить населению у которых они не установили счётчики.... а если это безобразие будет продолжаться и далее, то уже облгазы должны будут платить населению у которых они не установили счётчики....

.. я вам допишу что сегодня сам видел в облгазе своем хоть не совсем по теме - передомной стоит дедуля на приеме - ну такой лет 70 одет видно что от модельера "секонд-хенда" причем не бизнес вариант).. ну что одинокий старик на 1600 грн эВропейской пенсий и что только может себе позволить. и драные башмаки итальянские и немецкий старый но добротный свитерок и прочую роскошь... но вот газ он с лета 2018 позволить точно не мог.. то ли пенсия велика то ли идейный и экономит.. но суть в том что у дедугана отключили печку газовую и плиту и все это как и счетчик еще ЛЕТОМ 2018 года опломбировали.. дедугану даже какой то бумаген - папирен дали..ну что в его газен-ваген-хатен подача газа ЦиклонБ.. э пардон метана прекращена..Дедуган видимо решил инвестировать в "зеленый тариф" и еду себе готовит на электроплитке.. Аднако неожиданно деда настигает реХформаторская Эвробумажка с долгом на 6000+ грн..Оказываеться дедуган агент Кремля и с лета после того как ему опломбировали газ не подавал показания счетчика (наверно боялся что путиннАпадет). И наш облгаз в истинный поцреот решил дедугану-зрадофилу насчитать за каждый месяц кубы как абоненту без счетчика... Вина деда была в том - что 70+ летний старик нагло -- как ему пояснила мордатая бизнес-вумен не подавал по ИНТЕРНЕТУ ОН -ЛАЙН в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ данные счетчика. Вот у старика нет денег на газ а на интернет да еще наверно оптика и безлимит деньги для подачи одних и тех же данных с запломбированного счетчика деньги быть должны..дед пытался это обьяснить на что его добили фразой - но СМС что не могли отправить? Дед-зрадофил отмазывается - нет говорить у меня мобильного..купите говорит бизнес- вумен. Это старику что жрать купить не хватает скромно так предложили купить смартфон..-- Или приходите каждое первое число и вот там как последний лох пишите в журнале показатели счетчика.. дед в ответ - но они те же самые газ то я не пользую то... А пофиг не будете писать начнем насчитывать по нормам.В общем дед теперь обречен на вечное скитание в облгаз..этакий газовый Гильгамеш - вечный странник, раб запломбированного счетчика..Дедуган плюнул на все и потопал.. не знаю может в ЕС пошел вступать, а может в НАТО..но скорее всего на помойку искать что то съедобное ибо если закрывать долг в 6000 грн с пенсии в 1600 грн.. то про еду стоит на долгое время забыть.....Вот реально что твориться в нашем облгазе и его отношение к клиентам.(агХентам кРемля).