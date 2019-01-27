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Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:10
alex lem написав:
Вот так вдруг облгазы Фирташ-а возьмут и за свой счет
поставят во всех квартирах счетчики. Нужно больше Икспердов слушать и читать.
насчёт "за свой счёт" вы не правы, так как расходы на установку счётчиков были включены в тариф на газ более 10 лет назад и за те деньги которые потребители Украины заплатили за 10 лет счётчиков уже можно было бы поставить всем раза по 2-3...
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vetka