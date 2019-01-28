Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...

насчёт "за свой счёт" вы не правы, так как расходы на установку счётчиков были включены в тариф на газ более 10 лет назад и за те деньги которые потребители Украины заплатили за 10 лет счётчиков уже можно было бы поставить всем раза по 2-3...
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:10
насчёт "за свой счёт" вы не правы, так как расходы на установку счётчиков были включены в тариф на газ более 10 лет назад и за те деньги которые потребители Украины заплатили за 10 лет счётчиков уже можно было бы поставить всем раза по 2-3...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:32
Производственно-технологические потери операторов ГРС из-за разницы температур тоже были уже учтены в тарифах на газ, но тем не менее облгазы в платёжках начиная с ноября месяца пытаются проводить такие доначисления ещё раз в виде коэффициента приведения объёма к стандартным условиям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:32
это банальное мошенничество в особо крупных размерах, но правоохранительные ограны это почему-то не интересует, а НКРЭКП имитирует бурную деятельность выпуская постановы, которыми облгазы подтираються и не выполняют, а регулятор почему-то не ставит вопрос о лишении их лицензий на поставку газа...
очевидно что нынешняя власть не способна на решение таких задач, а следовательно её надо срочно менять...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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