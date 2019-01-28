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Безкоштовні газові лічильники
українцям встановить не...

Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:10

  alex lem написав:Вот так вдруг облгазы Фирташ-а возьмут и за свой счет поставят во всех квартирах счетчики. Нужно больше Икспердов слушать и читать.

насчёт "за свой счёт" вы не правы, так как расходы на установку счётчиков были включены в тариф на газ более 10 лет назад и за те деньги которые потребители Украины заплатили за 10 лет счётчиков уже можно было бы поставить всем раза по 2-3...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:32

  Тракторист написав:
  alex lem написав:Вот так вдруг облгазы Фирташ-а возьмут и за свой счет поставят во всех квартирах счетчики. Нужно больше Икспердов слушать и читать.

насчёт "за свой счёт" вы не правы, так как расходы на установку счётчиков были включены в тариф на газ более 10 лет назад и за те деньги которые потребители Украины заплатили за 10 лет счётчиков уже можно было бы поставить всем раза по 2-3...


Производственно-технологические потери операторов ГРС из-за разницы температур тоже были уже учтены в тарифах на газ, но тем не менее облгазы в платёжках начиная с ноября месяца пытаются проводить такие доначисления ещё раз в виде коэффициента приведения объёма к стандартным условиям.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:32

  warlamp написав:
  Тракторист написав:
  alex lem написав:Вот так вдруг облгазы Фирташ-а возьмут и за свой счет поставят во всех квартирах счетчики. Нужно больше Икспердов слушать и читать.

насчёт "за свой счёт" вы не правы, так как расходы на установку счётчиков были включены в тариф на газ более 10 лет назад и за те деньги которые потребители Украины заплатили за 10 лет счётчиков уже можно было бы поставить всем раза по 2-3...

Производственно-технологические потери операторов ГРС из-за разницы температур тоже были уже учтены в тарифах на газ, но тем не менее облгазы в платёжках начиная с ноября месяца пытаются проводить такие доначисления ещё раз в виде коэффициента приведения объёма к стандартным условиям.

это банальное мошенничество в особо крупных размерах, но правоохранительные ограны это почему-то не интересует, а НКРЭКП имитирует бурную деятельность выпуская постановы, которыми облгазы подтираються и не выполняют, а регулятор почему-то не ставит вопрос о лишении их лицензий на поставку газа...

очевидно что нынешняя власть не способна на решение таких задач, а следовательно её надо срочно менять...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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  #<12
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