Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...

Додано: Чет 07 лют, 2019 01:18

Тракторист написав: очевидно что нынешняя власть не способна на решение таких задач, а следовательно её надо срочно менять... очевидно что нынешняя власть не способна на решение таких задач, а следовательно её надо срочно менять...

warlamp написав: Производственно-технологические потери операторов ГРС из-за разницы температур тоже были уже учтены в тарифах на газ, Производственно-технологические потери операторов ГРС из-за разницы температур тоже были уже учтены в тарифах на газ,

она решает.. но только в одну сторону - свою. А так да нафиг этих керманычей с пляжа..- знаете проблемы негра шерифа не волнуют, есть данные по счетчику за период и все.. пака пака .. все эти дочисления/перечисления ..Больше платить не-за-что.. но к сожалению большой процент населения это не понимает.. Как не парадоксально то например у той части населения где был не счетчик а нормы покупать газ стало, с изменением нормы на человека с 3 до 9 кубов почти не выгодно. При 3 кубах нормы на семью в 4 человека выходило около 102 грн/мес. а теперь при норме в 9 кубов стало 306 грн.. (при цене в 8,5 грн/куб)..А это если перевести на пропан 306/13 грн*литр = 23,5 литра пропана.. то есть газовый баллон. Еще одно подорожание и можно покупать газ в баллонах)).