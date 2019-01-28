насчёт "за свой счёт" вы не правы, так как расходы на установку счётчиков были включены в тариф на газ более 10 лет назад и за те деньги которые потребители Украины заплатили за 10 лет счётчиков уже можно было бы поставить всем раза по 2-3...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:10
насчёт "за свой счёт" вы не правы, так как расходы на установку счётчиков были включены в тариф на газ более 10 лет назад и за те деньги которые потребители Украины заплатили за 10 лет счётчиков уже можно было бы поставить всем раза по 2-3...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:32
Производственно-технологические потери операторов ГРС из-за разницы температур тоже были уже учтены в тарифах на газ, но тем не менее облгазы в платёжках начиная с ноября месяца пытаются проводить такие доначисления ещё раз в виде коэффициента приведения объёма к стандартным условиям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:32
это банальное мошенничество в особо крупных размерах, но правоохранительные ограны это почему-то не интересует, а НКРЭКП имитирует бурную деятельность выпуская постановы, которыми облгазы подтираються и не выполняют, а регулятор почему-то не ставит вопрос о лишении их лицензий на поставку газа...
очевидно что нынешняя власть не способна на решение таких задач, а следовательно её надо срочно менять...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Чет 07 лют, 2019 01:18
Re: Безкоштовні газові лічильники українцям встановить не...
она решает.. но только в одну сторону - свою. А так да нафиг этих керманычей с пляжа..
- знаете проблемы негра шерифа не волнуют, есть данные по счетчику за период и все.. пака пака .. все эти дочисления/перечисления ..
Больше платить не-за-что.. но к сожалению большой процент населения это не понимает.. Как не парадоксально то например у той части населения где был не счетчик а нормы покупать газ стало, с изменением нормы на человека с 3 до 9 кубов почти не выгодно. При 3 кубах нормы на семью в 4 человека выходило около 102 грн/мес. а теперь при норме в 9 кубов стало 306 грн.. (при цене в 8,5 грн/куб)..
А это если перевести на пропан 306/13 грн*литр = 23,5 литра пропана.. то есть газовый баллон. Еще одно подорожание и можно покупать газ в баллонах)).
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:13
к сожалению газ в балонах тоже подростает в цене с каждым повышением стоимости природного газа...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
|