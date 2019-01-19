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Укрзалізниця отримала всі 30
локомотивів General Electric

Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:49

Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця отримала всі 30 законтрактованих локомотивів GE.

Дивися повний текст Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:49

Молодцы казахи, оперативно сработали.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:51

  summacut написав:Молодцы казахи, оперативно сработали.

Казахи с Пенсильвании (США)? :D
BIGor
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