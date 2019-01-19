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Укрзалізниця отримала всі 30
локомотивів General Electric

Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:49

Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця отримала всі 30 законтрактованих локомотивів GE.

Дивися повний текст Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:49

Молодцы казахи, оперативно сработали.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:51

  summacut написав:Молодцы казахи, оперативно сработали.

Казахи с Пенсильвании (США)? :D
BIGor
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где-то в казахской степи :lol:

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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:49

Решил я разобраться в этапах "локальной доработки" этих тепловозов GE, о которой так громко говорил и Порошенко, и Омелян, и целый ряд экспертов-порохоботов.

Вот что получилось:

1) 15 сентября на КВБЗ был доставлен первый тепловоз серии. Вот его изначальный внешний вид
Зображення
http://www.kvsz.com/index.php/ua/pres-t ... l-electric

2) Затем, проделав в октябре следующие манипуляции, расписанные в соответствующем пресс-релизе КВБЗ, тепловоз уже 8 ноября выгнали на испытания:

На малярній дільниці корпусу пасажирського вагонобудування вже фарбують виготовлені на КВБЗ спеціально для них створені колієочисники. Колієочисники - це такі пристрої, що встановлюються попереду та позаду на рамі тепловоза. Їх призначення – видалення з колії сторонніх предметів та попередження пошкодження елементів конструкції візків та іншого обладнання, що низько розташоване. Завдяки нещодавно закупленому новому фарбувальному обладнанню: фарбопульту та установкам високого та середнього тиску, двокомпонентні фарби на них утворюють надійне покриття.
На кабіни американських тепловозів вже приміряли склопластикові маски-обтічники вітчизняного виробництва, які встановлюють на металічний корпус TE33AC. Їх виготовлення ще один приклад локалізації виробництва локомотивів в Україні.


http://www.kvsz.com/index.php/ua/pres-t ... l-electric
http://www.kvsz.com/index.php/ua/pres-t ... oza-tryzub

Зображення

3) Ну и уже 12-го декабря первая партия тепловозов была передана УЗ для эксплуатации.
Зображення

http://www.kvsz.com/index.php/ua/pres-t ... -zamovnyku

Весь процесс "доукомплектации" и испытаний занял менее 2 месяцев. А список элементов локальной сборки ограничился установкой колееочистителей и покраской кузова. Первый тепловоз носит гордое имя "Тризуб", к слову.

Хотелось бы увидеть теперь комментарии Sommer и других апологетов "локальной сборки"!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:11

  BIGor написав:
  summacut написав:Молодцы казахи, оперативно сработали.

Казахи с Пенсильвании (США)? :D


Не умеете троллить - не беритесь :mrgreen:

В Пенсильвании - уголь. А GE находится в Бостоне, штат Массачусетс. А ее дочерняя компания GE Transportation - в Чикаго и Эри, штат Иллинойс.

Не благодарите :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:48

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  summacut написав:Молодцы казахи, оперативно сработали.

Казахи с Пенсильвании (США)? :D


Не умеете троллить - не беритесь :mrgreen:

В Пенсильвании - уголь. А GE находится в Бостоне, штат Массачусетс. А ее дочерняя компания GE Transportation - в Чикаго и Эри, штат Иллинойс.

Не благодарите :mrgreen:

Шах и мат.
Зображення
Пенсильвания сокращенно: PA, Pa., Penn., Penna.
BIGor
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