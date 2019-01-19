Укрзалізниця отримала всі 30 законтрактованих локомотивів GE.
Дивися повний текст Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:49
Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:51
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:36
где-то в казахской степи
5 Ukrainian Exports bound for a ship in Norfolk
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:49
Решил я разобраться в этапах "локальной доработки" этих тепловозов GE, о которой так громко говорил и Порошенко, и Омелян, и целый ряд экспертов-порохоботов.
Вот что получилось:
1) 15 сентября на КВБЗ был доставлен первый тепловоз серии. Вот его изначальный внешний вид
2) Затем, проделав в октябре следующие манипуляции, расписанные в соответствующем пресс-релизе КВБЗ, тепловоз уже 8 ноября выгнали на испытания:
На малярній дільниці корпусу пасажирського вагонобудування вже фарбують виготовлені на КВБЗ спеціально для них створені колієочисники. Колієочисники - це такі пристрої, що встановлюються попереду та позаду на рамі тепловоза. Їх призначення – видалення з колії сторонніх предметів та попередження пошкодження елементів конструкції візків та іншого обладнання, що низько розташоване. Завдяки нещодавно закупленому новому фарбувальному обладнанню: фарбопульту та установкам високого та середнього тиску, двокомпонентні фарби на них утворюють надійне покриття.
На кабіни американських тепловозів вже приміряли склопластикові маски-обтічники вітчизняного виробництва, які встановлюють на металічний корпус TE33AC. Їх виготовлення ще один приклад локалізації виробництва локомотивів в Україні.
3) Ну и уже 12-го декабря первая партия тепловозов была передана УЗ для эксплуатации.
Весь процесс "доукомплектации" и испытаний занял менее 2 месяцев. А список элементов локальной сборки ограничился установкой колееочистителей и покраской кузова. Первый тепловоз носит гордое имя "Тризуб", к слову.
Хотелось бы увидеть теперь комментарии Sommer и других апологетов "локальной сборки"!
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:11
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:48
Шах и мат.
Пенсильвания сокращенно: PA, Pa., Penn., Penna.
|