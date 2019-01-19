Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric

Додано: Пон 04 лют, 2019 16:49

15 сентября на КВБЗ был доставлен первый тепловоз серии

тепловоз уже 8 ноября выгнали на испытания

На малярній дільниці корпусу пасажирського вагонобудування вже фарбують виготовлені на КВБЗ спеціально для них створені колієочисники. Колієочисники - це такі пристрої, що встановлюються попереду та позаду на рамі тепловоза. Їх призначення – видалення з колії сторонніх предметів та попередження пошкодження елементів конструкції візків та іншого обладнання, що низько розташоване. Завдяки нещодавно закупленому новому фарбувальному обладнанню: фарбопульту та установкам високого та середнього тиску, двокомпонентні фарби на них утворюють надійне покриття.

На кабіни американських тепловозів вже приміряли склопластикові маски-обтічники вітчизняного виробництва, які встановлюють на металічний корпус TE33AC. Їх виготовлення ще один приклад локалізації виробництва локомотивів в Україні.

12-го декабря первая партия тепловозов была передана УЗ

Первый тепловоз носит гордое имя "Тризуб", к слову.

Решил я разобраться в этапах "локальной доработки" этих тепловозов GE, о которой так громко говорил и Порошенко, и Омелян, и целый ряд экспертов-порохоботов.Вот что получилось:1). Вот его изначальный внешний вид2) Затем, проделав в октябре следующие манипуляции, расписанные в соответствующем пресс-релизе КВБЗ,3) Ну и ужедля эксплуатации.А список элементов локальной сборки ограничился установкой колееочистителей и покраской кузова.Хотелось бы увидеть теперь комментариии других апологетов "локальной сборки"!