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Укрзалізниця отримала всі 30
локомотивів General Electric

Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28

Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri

  warlamp написав:Исходя из характеристик локомотивов так будет везде.

Тоді він, на іспитах, буксував би на всіх маршрутах.
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