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Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28
warlamp написав:
Исходя из характеристик локомотивов так будет везде.
Тоді він, на іспитах, буксував би на всіх маршрутах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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