Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric

Тоді він, на іспитах, буксував би на всіх маршрутах.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28
Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri
Тоді він, на іспитах, буксував би на всіх маршрутах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:31
Зачем фейки распостраняешь? Это написал Кава - известный промосковский политик/сепар. Который говорил, что Боинг 777 над ДНР не россияне сбили.
Тут больше информации о человеке которого ты пропагандируешь:
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:54
Ты еще бы на украина.ру сослался.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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