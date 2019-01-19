Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric

Тоді він, на іспитах, буксував би на всіх маршрутах.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28
Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri
Тоді він, на іспитах, буксував би на всіх маршрутах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:31
Зачем фейки распостраняешь? Это написал Кава - известный промосковский политик/сепар. Который говорил, что Боинг 777 над ДНР не россияне сбили.
Тут больше информации о человеке которого ты пропагандируешь:
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:31
Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri
А то что 2ТЭ116 - это двухсекционный тепловоз, а американец ТЭ33АС - односекционный Вас ни на какие мысли не наводит?
Логично что 2 секции (пусть и старые) тянут лучше чем одна, Ваш КЭП.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:54
Ты еще бы на украина.ру сослался.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:10
Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri
Ну так никто не говорил про хуже или лучше. Речь как мне кажется о том что предложение "Кроме того, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, а тепловозы GE – 540 км" намекающее якобы на серьезное преимущество, на самом деле объясняется просто более низкой мощностью
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:32
Всё, что не запрещено законом, разрешено. Strana.ua в том числе. Если для кого-то темники кондитера - истина в первой инстанции, то это его проблемы.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:57
Конечно же. Вы продолжайте, продолжайте, вас так легко вычислять.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:07
И отвечая на вопрос зрадио: я не умею делать такие далекоидущие выводы по паре фоточек.
Недостаточно у меня зрадогенерации для такого.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:26
4 ссылки были приложены не просто так! Информации для выводов там более, чем достаточно! Не прикидывайся ветошью - глупо выглядишь
Просто тебе тяжело признать, что (пока) уровень доукомплектации едва ли составляет пару процентов от общей стоимости тепловозов! Ты дал себя обмануть... в который уже раз!
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