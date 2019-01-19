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Укрзалізниця отримала всі 30
локомотивів General Electric

Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:28

Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri

  warlamp написав:Исходя из характеристик локомотивов так будет везде.

Тоді він, на іспитах, буксував би на всіх маршрутах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:31

  warlamp написав:А вот и ложка дёгтя в бочку мёда:

https://strana.ua/news/180139-staryj-so ... -kava.html

"Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волоноваха - Камыш-Зоря, используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116"

Отсюда и суточный пробег у американцев больший, чем у советских локомотивов. 540 км против 360 км.

Зачем фейки распостраняешь? Это написал Кава - известный промосковский политик/сепар. Который говорил, что Боинг 777 над ДНР не россияне сбили.
Тут больше информации о человеке которого ты пропагандируешь:
http://www.fttc.com.ua/2017/01/chinovni ... perchatki/
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:31

Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri

  warlamp написав:используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116"

А то что 2ТЭ116 - это двухсекционный тепловоз, а американец ТЭ33АС - односекционный Вас ни на какие мысли не наводит?
Логично что 2 секции (пусть и старые) тянут лучше чем одна, Ваш КЭП.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:54

  warlamp написав:А вот и ложка дёгтя в бочку мёда:

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Ты еще бы на украина.ру сослался.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:10

Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri

  DoooM написав:о 2 секции (пусть и старые) тянут лучше чем одна, Ваш КЭП.

Ну так никто не говорил про хуже или лучше. Речь как мне кажется о том что предложение "Кроме того, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, а тепловозы GE – 540 км" намекающее якобы на серьезное преимущество, на самом деле объясняется просто более низкой мощностью
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:32

  Sommer написав:
  warlamp написав:А вот и ложка дёгтя в бочку мёда:

https://strana.ua



Ты еще бы на украина.ру сослался.


Всё, что не запрещено законом, разрешено. Strana.ua в том числе. Если для кого-то темники кондитера - истина в первой инстанции, то это его проблемы.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:57

  warlamp написав:
  Sommer написав:
  warlamp написав:А вот и ложка дёгтя в бочку мёда:

https://strana.ua



Ты еще бы на украина.ру сослался.


Всё, что не запрещено законом, разрешено. Strana.ua в том числе. Если для кого-то темники кондитера - истина в первой инстанции, то это его проблемы.


Конечно же. Вы продолжайте, продолжайте, вас так легко вычислять.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:07

И отвечая на вопрос зрадио: я не умею делать такие далекоидущие выводы по паре фоточек.

Недостаточно у меня зрадогенерации для такого. :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:26

  Sommer написав:И отвечая на вопрос зрадио: я не умею делать такие далекоидущие выводы по паре фоточек.

Недостаточно у меня зрадогенерации для такого. :D


4 ссылки были приложены не просто так! Информации для выводов там более, чем достаточно! Не прикидывайся ветошью - глупо выглядишь :mrgreen:

Просто тебе тяжело признать, что (пока) уровень доукомплектации едва ли составляет пару процентов от общей стоимости тепловозов! Ты дал себя обмануть... в который уже раз!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:42

Re: Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electri

ДВУХ секционный тепловоз 2ТЭ116 имеет на две секции 2×2250.6 кВт
Вот так он выглядит --
Зображення
видите там ДВЕ части в нем..
А теперь смотрим на американский Тепловоз ТЭ33А с мощностью ОДНОЙ секции -> 3365 кВт
Зображення
Рожденный кАвой понять не может, что, если соединить ДВА тепловоза 2ТЭ116 то суммарно имеем = 4500кВт а если соединить два американца ТЭ33А то получим суммарно 6730 кВт.
То есть если их привести два тепловоза к равным условиям (докрутить вторую секцию что бы сравнивать уже только двухсекционные тепловозы),то американец 1 - мощнее 6730 кВт против 4500кВт 2 - быстрее 120 км/ч против совкового 100 км/ч, 3 - имеет больший срок службы + экономичнее.
Джон
 
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