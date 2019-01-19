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Укрзалізниця отримала всі 30
локомотивів General Electric

Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:49

  Джон написав:ДВУХ секционный тепловоз 2ТЭ116 имеет на две секции 2×2250.6 кВт
Вот так он выглядит --
Зображення
видите там ДВЕ части в нем..
А теперь смотрим на американский Тепловоз ТЭ33А с мощностью ОДНОЙ секции -> 3365 кВт
Зображення
Рожденный кАвой понять не может, что, если соединить ДВА тепловоза 2ТЭ116 то суммарно имеем = 4500кВт а если соединить два американца ТЭ33А то получим суммарно 6730 кВт.
То есть если их привести два тепловоза к равным условиям (докрутить вторую секцию что бы сравнивать уже только двухсекционные тепловозы),то американец 1 - мощнее 6730 кВт против 4500кВт 2 - быстрее 120 км/ч против совкового 100 км/ч, 3 - имеет больший срок службы + экономичнее.


Если соединить два тепловоза 2ТЭ116, то суммарно будете иметь 9000 кВт, а не 4500. 2ТЭ116 - это один тепловоз, состоящий из двух конструктивно неразделяемых секций по 225о кВт.
Почему я должен верить вам, а не экс замминистра инфраструктуры, ведь дураков , как общеизвестно, на такие высокие должности с 2014 года уже не назначают. :)
warlamp
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