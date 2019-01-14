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Напередодні банкрутства з
банку «Хрещатик» незаконно...

Напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» незаконно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:03

Напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» незаконно...

Пропонуємо до обговорення:
За декілька місяців до визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик» з нього вивели 2,3 мільярда гривень. Більшість коштів потрапила на рахунки пов’язаних з банком осіб.

Дивися повний текст Напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» незаконно вивели 2,3 млрд грн - Фонд гарантування.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:03

б***, три года уже прошло, а они типа только "выявили". Это было понятно с порога...
просто скажите что дали время всем потеряться
vor12
 
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