RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вертолітний майданчик у Києві
можуть повернути Януковичу...

Вертолітний майданчик у Києві можуть повернути Януковичу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:24

Вертолітний майданчик у Києві можуть повернути Януковичу...

Пропонуємо до обговорення:
Вертолітний майданчик на Парковій дорозі в Києві намагаються повернути екс-президенту України Віктору Януковичу.

Дивися повний текст Вертолітний майданчик у Києві можуть повернути Януковичу - КМДА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87073
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:24

С такими темпами скоро и Межигорье вернут.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:31

головне - золотий батон!

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:40

Тому і треба нова людина, яка досі не копалась у цьому лайні договорняковому.
Зе прийде, порядок наведе :D
Rainbow
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:57

"Ведучий "95-го кварталу" Володимир Зеленський у своєму виступі на фестивалі в Юрмалі "пожартував" перед глядачами: "Україна нагадує актрису з німецького фільму для дорослих, тобто готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якої сторони", - написав Ляшко.

Ляшко запропонував заборонити виступи Зеленського в Україні. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n405530
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
7 років "Спайдермену": у Києві засудили грабіжника в...
R2 » Пон 04 лют, 2019 09:32
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 09:32
GBK
Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві
R2 » П'ят 01 лют, 2019 14:25
5 162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 16:45
sequence
У Києві оновлять систему управління світлофорами
R2 » П'ят 25 січ, 2019 09:51
1 177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 10:09
ЯЧитатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (15)
04.02.2019 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.