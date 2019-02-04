Вертолітний майданчик на Парковій дорозі в Києві намагаються повернути екс-президенту України Віктору Януковичу.
Дивися повний текст Вертолітний майданчик у Києві можуть повернути Януковичу - КМДА.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:24
Вертолітний майданчик у Києві можуть повернути Януковичу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вертолітний майданчик у Києві можуть повернути Януковичу - КМДА.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:31
головне - золотий батон!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:40
Тому і треба нова людина, яка досі не копалась у цьому лайні договорняковому.
Зе прийде, порядок наведе
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:57
"Ведучий "95-го кварталу" Володимир Зеленський у своєму виступі на фестивалі в Юрмалі "пожартував" перед глядачами: "Україна нагадує актрису з німецького фільму для дорослих, тобто готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якої сторони", - написав Ляшко.
Ляшко запропонував заборонити виступи Зеленського в Україні. Джерело:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|