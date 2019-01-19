Минулого тижня курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:33
Чого чекати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:33
Просто экономическое чудо перед крупнейшей выплатой в по госдолгу в Феврале))) 100% регулятор не плохо играет на понижение. У кого есть мозг тот покупает.
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