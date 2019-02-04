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Порошенко підписав закон про земельний мораторій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці законопроекту № 2666-VIII на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон про земельний мораторій
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:46
Де Сото пока не приедет с лекциями - дела не будет
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