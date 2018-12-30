|
|
Експеримент з ремонту доріг коштом надходжень від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Започаткований у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в Україні, виявився неефективним в 2018 році.
Дивися повний текст Експеримент з ремонту доріг коштом надходжень від митниці продовжувати не будуть - Омелян
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87083
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:06
верните снег! Ходовая развалится через пару дней от таких супердорог
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1738
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|37
|
|
|3
|635
|
Вів 08 січ, 2019 23:30
EKO
|
|1
|145
|
Нед 30 гру, 2018 18:12
Cler