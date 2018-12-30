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Експеримент з ремонту доріг
коштом надходжень від...

Експеримент з ремонту доріг коштом надходжень від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:54

Експеримент з ремонту доріг коштом надходжень від...

Пропонуємо до обговорення:
Започаткований у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в Україні, виявився неефективним в 2018 році.

Дивися повний текст Експеримент з ремонту доріг коштом надходжень від митниці продовжувати не будуть - Омелян.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:06

верните снег! Ходовая развалится через пару дней от таких супердорог
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