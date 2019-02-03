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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:24

Порошенко розповів про Україну через 5 років

Пропонуємо до обговорення:
Порошенко впевнений, що в найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в НАТО.

Дивися повний текст Порошенко розповів про Україну через 5 років.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:24

Пошел чистый популизм. Не будет через 5 лет Украина в НАТО. И такими темпами не будет энергетически независимым государством. Добыча почти не растет,разве что часть населения разбежится.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:28

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

Надо же так опустится, чтобы из Стивена Кинга стать Александром Беляевым.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:38

И ни слова о благосостоянии пересичных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:42

  sena_2008atp написав:И ни слова о благосостоянии пересичных.

Он к ним индифферентен.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:28

"решение о предоставлении" это что? Вроде обещания жениться?
demmeister
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