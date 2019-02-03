Порошенко впевнений, що в найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в НАТО.
Дивися повний текст Порошенко розповів про Україну через 5 років.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 21:24
Порошенко розповів про Україну через 5 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів про Україну через 5 років.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:24
Пошел чистый популизм. Не будет через 5 лет Украина в НАТО. И такими темпами не будет энергетически независимым государством. Добыча почти не растет,разве что часть населения разбежится.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:28
Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років
Надо же так опустится, чтобы из Стивена Кинга стать Александром Беляевым.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:42
Black Jack - White Business
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