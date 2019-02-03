Порошенко впевнений, що в найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в НАТО.
Дивися повний текст Порошенко розповів про Україну через 5 років.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 21:24
Порошенко розповів про Україну через 5 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів про Україну через 5 років.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:24
Пошел чистый популизм. Не будет через 5 лет Украина в НАТО. И такими темпами не будет энергетически независимым государством. Добыча почти не растет,разве что часть населения разбежится.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:28
Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років
Надо же так опустится, чтобы из Стивена Кинга стать Александром Беляевым.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:42
Black Jack - White Business
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:54
Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років
не совсем это типа - мы рассмотрим вопрос а стоит ли нам в течение 5 лет обещать вам, что мы пообещаем рассмотрение вопроса про обещание))..
- конечно не будет - если за предыдущий срок ничего не сделал то чего верить сказкам. У нас что есть увеличение добычи на 10% - 20% или более процентов? Пусть сначала или премии коболевские вернет до марта или деньги от Стокгольмского арбитража получит..
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:15
Прям пророк, но то через 5 лет. А тем временем
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:21
О динамике инвестиционного климата в стране наиболее красноречиво свидетельствует динамика прямых иностранных инвестиций:
Я не знаю, о каких виртуальных ТОП50 говорит Президент, потому что сегодня мы находимся на уровне 2003-го года! 2003-го, Карл! Мы вернулись на 15 лет назад!!! Учитывая инфляцию доллара - еще дальше!
Если сузить период анализа до прошедшей пятилетки - ок, с 2013-м мы сравнивать 2018-й не будем. Тогда была больше территория и население, не было российской агрессии. НО! Даже к 2016-му падение в полтора раза (2018-й еще без 4-го кв - без него более, чем вдвое)!
Мы уже 3 года подряд падаем по объему иностранных инвестиций! В этот период не было активных боевых действий, не было потери территорий и не было резкой смены курса (фактически даже не было замен состава Правительства)
Это результат так называемых реформ, проводимых нынешней командой власти! И он неутешительный - вкладывать в Украину не хочет никто! Даже украинские олигархи не желают возвращать выведенное в офшоры!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 04 лют, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:30
Він працює.
Black Jack - White Business
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