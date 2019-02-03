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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:24

Порошенко розповів про Україну через 5 років

Пропонуємо до обговорення:
Порошенко впевнений, що в найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в НАТО.

Дивися повний текст Порошенко розповів про Україну через 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:24

Пошел чистый популизм. Не будет через 5 лет Украина в НАТО. И такими темпами не будет энергетически независимым государством. Добыча почти не растет,разве что часть населения разбежится.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:28

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

Надо же так опустится, чтобы из Стивена Кинга стать Александром Беляевым.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:38

И ни слова о благосостоянии пересичных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:42

  sena_2008atp написав:И ни слова о благосостоянии пересичных.

Он к ним индифферентен.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:28

"решение о предоставлении" это что? Вроде обещания жениться?
demmeister
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:54

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  demmeister написав:"решение о предоставлении" это что? Вроде обещания жениться?
не совсем это типа - мы рассмотрим вопрос а стоит ли нам в течение 5 лет обещать вам, что мы пообещаем рассмотрение вопроса про обещание))..
  Bayern написав:И такими темпами не будет энергетически независимым государством.
- конечно не будет - если за предыдущий срок ничего не сделал то чего верить сказкам. У нас что есть увеличение добычи на 10% - 20% или более процентов? Пусть сначала или премии коболевские вернет до марта или деньги от Стокгольмского арбитража получит..
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:15

Прям пророк, но то через 5 лет. А тем временем

https://vgolos.com.ua/news/vybyvaly-dve ... yandex.com

https://vgolos.com.ua/news/vynagoroda-t ... 20992.html
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:21

О динамике инвестиционного климата в стране наиболее красноречиво свидетельствует динамика прямых иностранных инвестиций:

Зображення

Я не знаю, о каких виртуальных ТОП50 говорит Президент, потому что сегодня мы находимся на уровне 2003-го года! 2003-го, Карл! Мы вернулись на 15 лет назад!!! Учитывая инфляцию доллара - еще дальше!

Если сузить период анализа до прошедшей пятилетки - ок, с 2013-м мы сравнивать 2018-й не будем. Тогда была больше территория и население, не было российской агрессии. НО! Даже к 2016-му падение в полтора раза (2018-й еще без 4-го кв - без него более, чем вдвое)!

Мы уже 3 года подряд падаем по объему иностранных инвестиций! В этот период не было активных боевых действий, не было потери территорий и не было резкой смены курса (фактически даже не было замен состава Правительства)

Это результат так называемых реформ, проводимых нынешней командой власти! И он неутешительный - вкладывать в Украину не хочет никто! Даже украинские олигархи не желают возвращать выведенное в офшоры!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 04 лют, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:30

  zРадио написав:О динамике инвестиционного климата в стране наиболее красноречиво свидетельствует динамика прямых иностранных инвестиций:

Зображення

Я не знаю, о каких виртуальных ТОП50 говорит Президент, потому что сегодня мы находимся на уровне 2003-го года! 2003-го, Карл! Мы вернулись на 15 лет назад!!! Учитывая инфляцию доллара - еще дальше!

Если сузить период анализа до прошедшей пятилетки - ок, с 2013-м мы сравнивать 2018-й не будем. Тогда была больше территория и население. НО! Даже к 2016-му падение в полтора раза (2018-й еще без 4-го кв - без него более, чем вдвое)!

Мы уже 3 года подряд падаем по объему иностранных инвестиций! В этот период не было активных боевых действий, не было потери территорий и не было резкой смены курса (фактически даже не было замен состава Правительства)

Это результат так называемых реформ, проводимых нынешней командой власти! И он неутешительный - вкладывать в Украину не хочет никто! Даже украинские олигархи не желают возвращать выведенное в офшоры!

Він працює.
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