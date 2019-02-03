Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: Пон 04 лют, 2019 23:21

динамика прямых иностранных инвестиций

Мы уже 3 года подряд падаем по объему иностранных инвестиций!

О динамике инвестиционного климата в стране наиболее красноречиво свидетельствуетЯ не знаю, о каких виртуальных ТОП50 говорит Президент, потому что сегодня мы находимся на уровне! 2003-го, Карл! Мы вернулись на 15 лет назад!!! Учитывая инфляцию доллара - еще дальше!Если сузить период анализа до прошедшей пятилетки - ок, с 2013-м мы сравнивать 2018-й не будем. Тогда была больше территория и население, не было российской агрессии. НО!(2018-й еще без 4-го кв - без него более, чем вдвое)!В этот период не было активных боевых действий, не было потери территорий и не было резкой смены курса (фактически даже не было замен состава Правительства)Это результат так называемых реформ, проводимых нынешней командой власти! И он неутешительный -! Даже украинские олигархи не желают возвращать выведенное в офшоры!