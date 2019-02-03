Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: Вів 05 лют, 2019 01:24

AlifeSoft написав:

Отвалились схемы, где через схему инвестиции отмывались деньги и заводились на операционные расходы, теперь выгоднее работать честно и без схем. Отвалились схемы, где через схему инвестиции отмывались деньги и заводились на операционные расходы, теперь выгоднее работать честно и без схем.

Мда, вы и в учете полный ноль! Деньги в Украину заводились на операционные расходы, чтобы что??? Чтобы уходить от налога на прибыль и создавать налоговый кредит по НДС???То есть вы предлагаете олигархам100% суммы, чтобы вывести из под налогооблагаемой базы 20-30% суммы??? Без обид, но я не представляю, как вы рабоаете программистом с таким аналитическим аппаратом!Чисто для общего понимания расскажу вам пару приемов, как делается то, о чем вы пытались фантазировать:1) если вы экспортируете, вы продаете своему связанному лицу из офшорной юрисдикции товар/услугу по цене ниже конечной цены реализации, таким образом уводя точку прибыльности из Украины, где налог составляет порядка 20%, в офшор, где прибыль вовсе не облагается, либо ставка близка к 0%.2) если вы работаете на внутреннем рынке, права на торговый знак и другую интеллектуальную собственность вы регистрируете в офшорной юрисдикции и передаете украинской компании во временное пользование за много денег. Совершая отчисления из Украины в офшор () по этим договорам роялти, вы завышаете операционные расходы украинской компании и тем самым убиваете сразу 2-х зайцев - занижаете локальную налогооблагаемую базу и законно выводите капитал за границу