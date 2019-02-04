Порошенко розповів про Україну через 5 років

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Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
zРадио написав:Я не знаю, о каких виртуальных ТОП50 говорит Президент, потому что сегодня мы находимся на уровне 2003-го года! 2003-го, Карл! Мы вернулись на 15 лет назад!!! Учитывая инфляцию доллара - еще дальше!
Отвалились схемы, где через схему инвестиции отмывались деньги и заводились на операционные расходы, теперь выгоднее работать честно и без схем. Ну и в графике указана одна вещь, то что в Украину заводят деньги, а вот вывод из Украины почти нулевой. Если взять еще деньги IT-шников и заробитчан, то у Украины сейчас крайне положительный торговый баланс, который может привести к тому, что летом гривна может укрепится к доллару даже до 24-х гривен за доллар, хотя это и нежелательно для экономики.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
И это все будет благодаря гению Порошенко.
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AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
И это все будет благодаря гению Порошенко.
Да будет вам известно, что безвиз с ЕС имеют 63 страны мира! Выходит, что каждой из них, включая Боливию, Эквадор, Никарагуа, Маврикий, Самоа, Бруней, Вануату, Венесуэлу и Гондурас, повезло иметь во главе такого же гения, как Порошенко, благодаря усилиям которого безвиз получила и Украина
Или нет, и вам следует признать, что наличие безвиза - заурядная заслуга власти ЛЮБОЙ страны, которая в нем заинтересована?..
Ну а сказки про средние зарплаты 1000 евро оставьте при себе - в 2018-м это всего лишь 270 евро, и это уровень 2011-го года и 2007-го годов.
Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!
AlifeSoft написав: Отвалились схемы, где через схему инвестиции отмывались деньги и заводились на операционные расходы, теперь выгоднее работать честно и без схем.
Мда, вы и в учете полный ноль! Деньги в Украину заводились на операционные расходы, чтобы что??? Чтобы уходить от налога на прибыль и создавать налоговый кредит по НДС???
То есть вы предлагаете олигархам потратить 100% суммы, чтобы вывести из под налогооблагаемой базы 20-30% суммы??? Без обид, но я не представляю, как вы рабоаете программистом с таким аналитическим аппаратом!
Чисто для общего понимания расскажу вам пару приемов, как делается то, о чем вы пытались фантазировать:
1) если вы экспортируете, вы продаете своему связанному лицу из офшорной юрисдикции товар/услугу по цене ниже конечной цены реализации, таким образом уводя точку прибыльности из Украины, где налог составляет порядка 20%, в офшор, где прибыль вовсе не облагается, либо ставка близка к 0%.
2) если вы работаете на внутреннем рынке, права на торговый знак и другую интеллектуальную собственность вы регистрируете в офшорной юрисдикции и передаете украинской компании во временное пользование за много денег. Совершая отчисления из Украины в офшор (а не наоборот, как вы ляпнули) по этим договорам роялти, вы завышаете операционные расходы украинской компании и тем самым убиваете сразу 2-х зайцев - занижаете локальную налогооблагаемую базу и законно выводите капитал за границу
AlifeSoft написав:..сейчас крайне положительный торговый баланс, который может привести к тому, что летом гривна может укрепится к доллару даже до 24-х гривен за доллар, хотя это и нежелательно для экономики.
вы где такую траву забористую берете-то? в глубинах даркнета?