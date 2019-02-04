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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:28

  zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!

Зображення


Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР.
Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака...
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:30

Re: бизе

  zРадио написав:каждой из них, включая Боливию, Эквадор, Никарагуа, Маврикий, Самоа, Бруней, Вануату, Венесуэлу и Гондурас, повезло иметь во главе такого же гения, как Порошенко, благодаря усилиям которого безвиз получила и Украина

Порох как Мадуро только Порох?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:39

Re: Порошенко розповів

  Rainbow написав:5 лет было для того что бы показать себя

5 лет каденции - это пережитки прошлой украинской истории.
Нужно менять конституцию - 10 лет! отвечает современным украинским вызовам
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:01

  titanik написав:
  zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!

Зображення


Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР.
Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака...

это где ж вы жили - в Антарктиде вместе с пингвинами? купить поесть можно было ВСЕГДА, другой вопрос что цена на рынке была гораздо выше, но на капустной диете я не сидел никогда (не нужно врать). и приму (с топором на пачке) - можно было купить свободно. А на счет зп в 800 $ - вы бы еще сравнили зп при Сталине или НЭПе (к слову в 91 году еще даже не то что грн, но даже и купонов не было, так какой смысл сравнивать зп тогда).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:04

  sequence написав:
  AlifeSoft написав:..сейчас крайне положительный торговый баланс, который может привести к тому, что летом гривна может укрепится к доллару даже до 24-х гривен за доллар, хотя это и нежелательно для экономики.

вы где такую траву забористую берете-то? в глубинах даркнета?

Действительно, КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Cтруктура зовнішньої торгівлі товарами у сiчні–листопаді 2018 року тис.дол. США
Експорт 43 247 567,8
Імпорт 52 113 281,4
Сальдо –8 865 713,6
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. минус 9,5 млрд. торгового баланса по итогам года по данным таможни. И около 12 млрд. по данным платежного баланса (реальным движением денег, без таможенных схем)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:13

  RomanTik написав:
  titanik написав:
  zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!

Зображення


Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР.
Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака...

это где ж вы жили - в Антарктиде вместе с пингвинами? купить поесть можно было ВСЕГДА, другой вопрос что цена на рынке была гораздо выше, но на капустной диете я не сидел никогда (не нужно врать). и приму (с топором на пачке) - можно было купить свободно. А на счет зп в 800 $ - вы бы еще сравнили зп при Сталине или НЭПе (к слову в 91 году еще даже не то что грн, но даже и купонов не было, так какой смысл сравнивать зп тогда).

Есть рассказ Зощенко, где описывается НЭП и з/п продавца в кооперации -32 рубля. И характерный пример из 12-ти стульев - фраза В. Коробейникова, сказанная по ходу пьесы весной 27-го:
- По курсу приму, по 9,5 сегодняшний курс
Т.е. золотой николаевский червонец менялся на 9,5 бумажных советских рублей рублей - такие были времена (и это - чистая правда)! И на 32 рубля можно было купить 33,6 рубля золотом и серебром - 26 гр. чистого золота,
1 100 теперешних доллара! При том, что по воспоминаниям В. Шульгина, зимой 26-го в Киеве фунт ситного стоил 5 копеек.
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