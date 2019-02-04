Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: Вів 05 лют, 2019 12:01

titanik написав: zРадио написав: Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!



Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!



Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР.

Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака... Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР.Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака...

это где ж вы жили - в Антарктиде вместе с пингвинами? купить поесть можно было ВСЕГДА, другой вопрос что цена на рынке была гораздо выше, но на капустной диете я не сидел никогда (не нужно врать). и приму (с топором на пачке) - можно было купить свободно. А на счет зп в 800 $ - вы бы еще сравнили зп при Сталине или НЭПе (к слову в 91 году еще даже не то что грн, но даже и купонов не было, так какой смысл сравнивать зп тогда).