Порошенко розповів про Україну через 5 років

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zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!
Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР. Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака...
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
zРадио написав:каждой из них, включая Боливию, Эквадор, Никарагуа, Маврикий, Самоа, Бруней, Вануату, Венесуэлу и Гондурас, повезло иметь во главе такого же гения, как Порошенко, благодаря усилиям которого безвиз получила и Украина
zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!
Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР. Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака...
это где ж вы жили - в Антарктиде вместе с пингвинами? купить поесть можно было ВСЕГДА, другой вопрос что цена на рынке была гораздо выше, но на капустной диете я не сидел никогда (не нужно врать). и приму (с топором на пачке) - можно было купить свободно. А на счет зп в 800 $ - вы бы еще сравнили зп при Сталине или НЭПе (к слову в 91 году еще даже не то что грн, но даже и купонов не было, так какой смысл сравнивать зп тогда).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
AlifeSoft написав:..сейчас крайне положительный торговый баланс, который может привести к тому, что летом гривна может укрепится к доллару даже до 24-х гривен за доллар, хотя это и нежелательно для экономики.
вы где такую траву забористую берете-то? в глубинах даркнета?
Действительно, КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ Cтруктура зовнішньої торгівлі товарами у сiчні–листопаді 2018 року тис.дол. США Експорт 43 247 567,8 Імпорт 52 113 281,4 Сальдо –8 865 713,6 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. минус 9,5 млрд. торгового баланса по итогам года по данным таможни. И около 12 млрд. по данным платежного баланса (реальным движением денег, без таможенных схем)
zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!
Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР. Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака...
это где ж вы жили - в Антарктиде вместе с пингвинами? купить поесть можно было ВСЕГДА, другой вопрос что цена на рынке была гораздо выше, но на капустной диете я не сидел никогда (не нужно врать). и приму (с топором на пачке) - можно было купить свободно. А на счет зп в 800 $ - вы бы еще сравнили зп при Сталине или НЭПе (к слову в 91 году еще даже не то что грн, но даже и купонов не было, так какой смысл сравнивать зп тогда).
Есть рассказ Зощенко, где описывается НЭП и з/п продавца в кооперации -32 рубля. И характерный пример из 12-ти стульев - фраза В. Коробейникова, сказанная по ходу пьесы весной 27-го: - По курсу приму, по 9,5 сегодняшний курс Т.е. золотой николаевский червонец менялся на 9,5 бумажных советских рублей рублей - такие были времена (и это - чистая правда)! И на 32 рубля можно было купить 33,6 рубля золотом и серебром - 26 гр. чистого золота, 1 100 теперешних доллара! При том, что по воспоминаниям В. Шульгина, зимой 26-го в Киеве фунт ситного стоил 5 копеек.
zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!
Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР. Помню, тогда как раз народ на дачи переезжал капусту выращивать, потому что еду в магазинах купить было проблематично. Сосед-курилка прибегал сигаретку стрельнуть, потому что уши пухнут, а купить курево нереально и бычка на улицах не найти, все докуривают до крошки табака...
То, что вы критикуете, не имеет никакого отношения к делу! Я не сравнивал ЗП сейчас и в УССР - я говорил о цикличности девальвации, влияющей на средние зарплаты, в последние 20 лет. А график дал тот, который был доступен в интернете. Извините, ради буквоедов и стрелочников вроде вас не собираюсь перерисовывать их по ночам!
Замечания к цифрам по средней зарплате с 2000-го года будут, или вы это так - чисто выпендриться?
Что вы на Алифа набросились? Alife - artificial life, Soft - чисто программная разработка, без специализированного железа. Старается, как может, но корявые руки программистов и слабые хардверные мозги не дают блеснуть как следует.
ruvex написав:Надо же так опустится, чтобы из Стивена Кинга стать Александром Беляевым.
Как по мне, несколько несправедливо сравнивать мечтателя 100-летней давности с современным наркоманом
Я и не пытался их сравнивать - это две некие константы, и почему-то "Розповіді" современного сочинителя пошли по пути именно фантастики 100 летней давности, может из-за искаженного восприятия электората и оторванности от реальности. В тоже время, и к моему сожалению не могу противопоставить подобное иной константе, сказкам Павла Бажова, они более реалистичные.