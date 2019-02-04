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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:07

Более четырех лет назад я заявил, что антитеррористическая операция будет длиться часы, а не месяцы. И теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны, не важна и образность этого заявления.


Не страшно, через пять лет можно использовать заготовку в части :

И теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны, не важна и образность этого заявления.
;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:02

"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."

Можно и не рассказывать. О погоде на Мальдивах знает чуть ли не каждый в Украине.
- "Только кто теперь ему денег даст?"(Г.А.Кернес)

- Рекомендую достаточно старенький, но актуальный возврат в нашу действительность. Микс документальных отрывков.
Во всеобщем доступе весь февраль.
https://belsat.eu/ru/films/donbass/?fbc ... krfJ903Rpc
Сергей Лозница - фильм "Донбасс"

"Донбасс" начинается с ... Нежина!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:46

Якщо виберуть на другий термін.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:53

  titanik написав:
  zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!

Зображення


Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР.


Ну если брать официальный совковый курс доллара и тогдашние зарплаты, то может быть и можно так натянуть сову на глобус...

Но вообще позорище, да.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:56

График явно коммунисты рисовали. А спад 91...92-й соответствуют - 3$ зарплата была.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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