Порошенко розповів про Україну через 5 років

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Более четырех лет назад я заявил, что антитеррористическая операция будет длиться часы, а не месяцы. И теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны, не важна и образность этого заявления.
Не страшно, через пять лет можно использовать заготовку в части :
И теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны, не важна и образность этого заявления.
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."
Можно и не рассказывать. О погоде на Мальдивах знает чуть ли не каждый в Украине. - "Только кто теперь ему денег даст?"(Г.А.Кернес)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:Зарплаты в Украине, увы, имеют цикличное свойство дорастать до максимальной отметки в 300-350 евро, после чего - обваливаться до 150-200. Происходит это каждые 5-6 лет, и период 2014-2019(2020) исключением не станет!
Отличный график, особенно насмешили зарплаты в 800 долларов в год развала СССР.
Ну если брать официальный совковый курс доллара и тогдашние зарплаты, то может быть и можно так натянуть сову на глобус...
Но вообще позорище, да.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...