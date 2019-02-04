Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: Вів 05 лют, 2019 19:26

Список заслуг впечатляет конечно:

1.В 2014-м все олигархические телеканалы страны рассказывали нам о том,какие деньжища черед месяц-второй свалятся на Украину,стоит только прикрыть схемы ранее правивших кланов- кажется для начала по штуке евро средней зарплаты обещали,ведь старые тащили миллиарды,а сейчас все это в бюджет пойдет.

2.Не сбылось.Кланы себе тихонько продолжали кушать возле обмелевшего уже корыта,"смачно" причмокивая.Поступлений от прикрытия схем, и от олигархов - никто и не заметил.

3.Тогда запустили новый месседж - о том,что Европа ,США ,ну т.е. весь мир зальют нас деньгами ,и денег у каждого станет как у дурака фантиков,в пример приводили слова кого-то из литовского руководства(как всегда брякающего чего попало),которые просили для страны - десятки миллиардов долларов на новый план Маршалла.

4.Не сбылось,мир наблюдая за чудовщной коррупцией и воровством в стране,ограничился очень-очень скромными кредитами МВФ ,ровно такими ,чтобы отдавать долги тому же МВФ и чтобы гривна не улетела за 70.

5.Еще в 14-м году были слова Порошенка и Яценюка о том,что максимально обоснованный курс доллара 10-12,тем самым они признали де-факто - все что выше наработано их собственными усилиями.

6.Потом наступил 15-й,16-й кланы перестали удовлетворяться размером наворованного как при донецких,они поняли ,что именно сейчас возможна лафа и можно ухватить в разы больше,поэтому схемы стали расти как грибы после дождя - всякие там Роттердамы плюс,нагнетание тарифов ,которые люди не могли потянуть,поэтому придумали конгениальную схему субсидий,когда государство вполне законно перекидывает деньги из госбюджета тем же олигархам и монополиям ( на пике доение бюджета в пользу олигархов ,под прикрытием помощи ими же запресованного тарифами населения достигали кажется 167 млрд.грн.по субсидиям).

7.Донецкие урки конечно же также любили воровать,но как урки,сохранившие маленькие остатки адекватности, все же пытались воровать из более-менее полного корыта,т.е. пытались хоть как-то худо-бедно наполнить госбюджет.

8.Бюджет страны в 2013-м составил рекордные 183 с хвостом млрд.дол.,сейчас - что -то около 120 млрд.дол. - доказывает то,что экономика не прощает воровства из полупустой кормушки.

9.Может я что-то преувеличиваю насчет воровства? Так есть мировые рейтинги коррупции - Украина там рядом бок о бок с Либерией,Мали,Россией и т.п. подобной веселой компашкой,ну т.е. плетется далеко во второй половине списка. По мнению авторитетной междунар.орг. (всемирно признанной) дела в Эфиопии,Молдове,Нигерии и еще многих-многих десятках даже африканских стран - значительно лучше наших домашних,они выше нас в рейтинге.

10.На каком то этапе решили - да ну его на фиг эти схемы,прокладки и т.п. - пусть себе удесятеряются,процветают - поэтому на телеэкранах об экономике ни слова вообще,как рот пластырем заклеили. Правда, много говорят об образовании(которое и так у нас на высоком уровне,языке(который и так у нас самый лучший и красивый),Томасе ( да ну его на фиг в светском государстве такую средневековую религиозную пропаганду раздувать - это ж не мусульманская Турция,а светское государство все же).

Конечно им веселее о Томасе забивать все каналы,нежели поговорить о тысячах прокладок,сидящих на входе и на выходе мало-мальски прибыльного госпредприятия.

11.Результат - долг по субсидиям еще в ноябре был около 40 млрд.грн.прошел месяц уже более 50 млрд. - так нормально на десятку рвануло.В интеренет есть сайт - на нем ,исходя из слов Климкина, о том,сколько трудовых мигрнтов дает деру на заработки - идет отсчет онлайн,каждые 30 секунд Украину покидает один трудовой мигрант_ не самые худшие уезжают,не тунеядцы,и не пенсионеры.Миллионы уже там,и вал нарастает.

12.24-й львовский какнал ежедневно расписывает - кто сколько и как сегодня украл и паралельно сколько ботов завербовали в личную информационную армию для того,чтобы обеспечить победу.Уже документы из бото-ферм в НАБУ попали ( один в поле не воин,но спасибо,хоть НАБУ имеем,которое хоть что-то пытается протиставить коррумпированной армаде,имя которой - "легион")

13.Наконец сам выступил и признал - большинство населения почувствовало ноль улучшений, но дословно "через год,два,максимум три улчшение наступит".

Ноу коммент .как говорится, Это уже верх,и после таких слов отнимает дар речи.

14.Паралельно мистер Гройсман заявил,что после стольких лет успешных реформ _ если не будет очередного транша - в стране дефолт.

15.Только слукавил он, не только без очердного наркоукола МВФ,но и без денег гастеров,их всегда была пара-тройка миллиардов долларов, в 2018-м рекорд 11 млрд.дол. поступило за год официально от заробитчан,сколько неофициально история скромно умалчивает.

Безвиз явно пошел на пользу.

16.Т.е. за 5 лет построена экономика - в которой без траншей МВФ,без денег гастеров,без постоянного повышения тарифов и выдаивания населения ( весной- если второй строк сбудется будет еще одни газовый подскок,а потом осенью - еще один,плюс налог на недвигу и на депо,плюс достаточно прохладные отношения с недобитками малого бизнеса,плюс рост цен на все планируется просто ошеломляющий ,и т.п.) - так вот без этих трех подпорок - МВФ,гастеры,тарифы - экономика в дефолте и де-факто и де-юре.

17.Курс доллара и так безумен (люди вообще уже офигели и офонарели - радуются ,что курс 27 типа, с какой радости спрашивается, он максимум при самых худших раскладах должен был 15 быть,да и сейчас еще не поздно хотя бы к 22-23 вернуть), а тут еще и торговое сальдо подпирает - минус 5 млрд.дол. по итогам 11 месяцв прошлого года,как бы не рвануло потом случайно.

18.Жаль конечно, классная страна,потенциально самая богатая страна Европы все еще с огромнейшими ресурсами и потенциалом, доброжелательное ,трудолюбивое население - почему ж такая пошесть - все эти пацаны , выписывающими себе премии в общем-то беднейшей стране Европы в сотни миллионов гривен,тут же переводящими их в десятки миллионов долларов и поскорее отправляющие матушке в штаты ,или как его зам - жене в Лихтенштейн.Или пацаны, именно сейчас после всех этих событий,назначивших себе зарплаты в 200-500-800 тыс. грн. в амесяц,плюс материальная помощь,плюс откаты ?

Зарплаты у них выше их коллег в бундесе,в Англии и т.п.

Это ж зазеркалье какое-то,это что все отупели в один миг - не замечать такого разгуляя? Одним миллион грн. в месяц плюс премии,плюс еще воз и маленькая тележка,другим зарплаты на уровне нижесреднемолдовской и пенсии за гранью нищеты.



Оруэлл "Скотоферма" - всегда есть кто-то равнее среди равных,как то так там было сказано.



Никогда еще не было пира во время чумы, чума - это война,а пир - это Сейшелы ,Мальдивы с сувенирами ценою в десятки тысяч доларов в местных шопах ( цена киевской квартиры за сувенир,или платьишко в Париже) и прочие маленькие радости.

Есть ли предел цинизма ?