RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:07

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

Ну да конечно , и еще добавлю :
Поскольку в Украине нет и никогда не было и скорее всего никогда не будет местных Маргарет Тэтчер, или Ангелы Меркель, или на худой конец Барака Обамы,ну вы понимаете о чем я, то надежда на среднюю зарплату в 1 тыс.евро, и соответственно по мультипликационному эффекту - 3-4 тыс.евро для малого бизнеса возможна лишь в силу сказочного потенциального багатства страны - как по ресурсам,так и по географическому положению.
Ну и еще одно условие есть -грязная нечестная зомби-пропаганда уйдет в прошлое.
Автор77
 
Повідомлень: 41
З нами з: 09.11.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flashgingo і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
48 3296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 02:03
Джон
Порошенко назвав головне завдання уряду
R2 » Сер 06 лют, 2019 09:39
6 158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 20:27
p_a_l
Фукс розповів, навіщо придбав борг київського метрополітену
R2 » Сер 06 лют, 2019 12:14
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 12:14
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.