Порошенко розповів про Україну через 5 років

Ну да конечно , и еще добавлю :
Поскольку в Украине нет и никогда не было и скорее всего никогда не будет местных Маргарет Тэтчер, или Ангелы Меркель, или на худой конец Барака Обамы,ну вы понимаете о чем я, то надежда на среднюю зарплату в 1 тыс.евро, и соответственно по мультипликационному эффекту - 3-4 тыс.евро для малого бизнеса возможна лишь в силу сказочного потенциального багатства страны - как по ресурсам,так и по географическому положению.
Ну и еще одно условие есть -грязная нечестная зомби-пропаганда уйдет в прошлое.