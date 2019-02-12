Порошенко розповів про Україну через 5 років

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katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити? Вони його без зайвої балаканини збільшують https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік_________ млн грн 2013_________1454931 2014_________1566728 2015_________1979458 2016_________2383182 2017_________2982920
katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити? Вони його без зайвої балаканини збільшують https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік_________ млн грн 2013_________1454931 2014_________1566728 2015_________1979458 2016_________2383182 2017_________2982920
katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити? Вони його без зайвої балаканини збільшують https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік_________ млн грн 2013_________1454931 2014_________1566728 2015_________1979458 2016_________2383182 2017_________2982920
budivelnik написав:А навіщо їм говорити? Вони його без зайвої балаканини збільшують https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік_________ млн грн 2013_________1454931 2014_________1566728 2015_________1979458 2016_________2383182 2017_________2982920
Оттуда же в баксах: год_________ млн USD 2013_________183310 2014_________131805 2015_________90615 2016_________93270 2017_________112154 2018 (оценка) 127000 Инфляцию бакса тоже стоило бы учесть. Такими темпами ещё лет 5 понадобится, чтобы выйти на уровень 2013 года.
Ну. А то в гривне - оно конечно красиво, это да
А Ви хліб купуєте за долари ? Квиток на автобус - також купуєте за долари ? Чайові офіціанту ? Тому Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса.... От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти
budivelnik написав:А Ви хліб купуєте за долари ? Квиток на автобус - також купуєте за долари ? Чайові офіціанту ? Тому Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса.... От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти
Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.