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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:55

  Джон написав:
  katso написав:Я тоже заметил что в прессе и СМИ как-то отсутствуют комментарии политиков о том как они собираются увеличивать ВВП страны
Взрослый человек а в сказки верите...)) Даже не знал что еще такие есть..В Украине выборы это не борьба программ кандидатов, а борьба потоков компромата.. кто кого обольет больше помоями..


Я не про сейчас и не про выборы.
Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК :roll:
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:59

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  budivelnik написав:Перше - за останні 5 років дохід в доларі виріс в 2.5 рази
Ви будете це заперечувати ?


Я буду заперечувати... Це у кого дохід у доларі виріс в 2.5 рази? У мене і у більшості знайомих - у доларі не виріс звосім...
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:03

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити?
Вони його без зайвої балаканини збільшують
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік_________ млн грн
2013_________1454931
2014_________1566728
2015_________1979458
2016_________2383182
2017_________2982920
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:39

budivelnik
рік_________ млн дол
2013 181866.36
2017 110478.52
Шо?
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:12

  budivelnik написав:
  katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити?
Вони його без зайвої балаканини збільшують
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік_________ млн грн
2013_________1454931
2014_________1566728
2015_________1979458
2016_________2383182
2017_________2982920

Оттуда же в баксах:

год_________ млн USD
2013_________183310
2014_________131805
2015_________90615
2016_________93270
2017_________112154
2018 (оценка) 127000

Инфляцию бакса тоже стоило бы учесть. Такими темпами ещё лет 5 понадобится, чтобы выйти на уровень 2013 года.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:24

  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:
  katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити?
Вони його без зайвої балаканини збільшують
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік_________ млн грн
2013_________1454931
2014_________1566728
2015_________1979458
2016_________2383182
2017_________2982920


Оттуда же в баксах:

год_________ млн USD
2013_________183310
2014_________131805
2015_________90615
2016_________93270
2017_________112154
2018 (оценка) 127000

Инфляцию бакса тоже стоило бы учесть. Такими темпами ещё лет 5 понадобится, чтобы выйти на уровень 2013 года.


Ну. А то в гривне - оно конечно красиво, это да :mrgreen:
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 17:16

  katso написав:
  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:А навіщо їм говорити?
Вони його без зайвої балаканини збільшують
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
рік_________ млн грн
2013_________1454931
2014_________1566728
2015_________1979458
2016_________2383182
2017_________2982920
Оттуда же в баксах:
год_________ млн USD
2013_________183310
2014_________131805
2015_________90615
2016_________93270
2017_________112154
2018 (оценка) 127000
Инфляцию бакса тоже стоило бы учесть. Такими темпами ещё лет 5 понадобится, чтобы выйти на уровень 2013 года.
Ну. А то в гривне - оно конечно красиво, это да :mrgreen:
А Ви хліб купуєте за долари ?
Квиток на автобус - також купуєте за долари ?
Чайові офіціанту ?
Тому
Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час
Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса....
От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:00

  budivelnik написав:А Ви хліб купуєте за долари ?
Квиток на автобус - також купуєте за долари ?

логичный вопрос: а причём тогда доллары к газу который добывается на Украине?...
Merluzzo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:52

  budivelnik написав:А Ви хліб купуєте за долари ?
Квиток на автобус - також купуєте за долари ?
Чайові офіціанту ?
Тому
Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час
Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса....
От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти

Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:22

budivelnik
По поводу качества жизни.
Если только Вы так определяете данный параметр (только продолжительностью жизни и всё) вопреки всем остальным специалистам, организациям, то эт повод задуматься об ошибочности такого подхода.
Помните Азарова, который определял инфляцию только по капусте).
Общепринятые определения и методики вполне обоснованны.
detroytred
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