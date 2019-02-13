Порошенко розповів про Україну через 5 років

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katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити? Вони його без зайвої балаканини збільшують https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік_________ млн грн 2013_________1454931 2014_________1566728 2015_________1979458 2016_________2383182 2017_________2982920
katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити? Вони його без зайвої балаканини збільшують https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік_________ млн грн 2013_________1454931 2014_________1566728 2015_________1979458 2016_________2383182 2017_________2982920
katso написав:Я про то что за последние 5 лет чего-то не говорят даже о планах увеличения ВВП страны. По крайней мере эти планы в СМИ как-то не на слуху, КМК
А навіщо їм говорити? Вони його без зайвої балаканини збільшують https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік_________ млн грн 2013_________1454931 2014_________1566728 2015_________1979458 2016_________2383182 2017_________2982920
budivelnik написав:А навіщо їм говорити? Вони його без зайвої балаканини збільшують https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ рік_________ млн грн 2013_________1454931 2014_________1566728 2015_________1979458 2016_________2383182 2017_________2982920
Оттуда же в баксах: год_________ млн USD 2013_________183310 2014_________131805 2015_________90615 2016_________93270 2017_________112154 2018 (оценка) 127000 Инфляцию бакса тоже стоило бы учесть. Такими темпами ещё лет 5 понадобится, чтобы выйти на уровень 2013 года.
Ну. А то в гривне - оно конечно красиво, это да
А Ви хліб купуєте за долари ? Квиток на автобус - також купуєте за долари ? Чайові офіціанту ? Тому Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса.... От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти
budivelnik написав:А Ви хліб купуєте за долари ? Квиток на автобус - також купуєте за долари ? Чайові офіціанту ? Тому Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса.... От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти
Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
budivelnik По поводу качества жизни. Если только Вы так определяете данный параметр (только продолжительностью жизни и всё) вопреки всем остальным специалистам, организациям, то эт повод задуматься об ошибочности такого подхода. Помните Азарова, который определял инфляцию только по капусте). Общепринятые определения и методики вполне обоснованны.