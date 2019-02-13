Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: Сер 13 лют, 2019 23:43

detroytred написав: budivelnik

По поводу качества жизни.

Если только Вы так определяете данный параметр (только продолжительностью жизни и всё) вопреки всем остальным специалистам, организациям, то эт повод задуматься об ошибочности такого подхода.

Помните Азарова, который определял инфляцию только по капусте).

Общепринятые определения и методики вполне обоснованны. По поводу качества жизни.Если только Вы так определяете данный параметр (только продолжительностью жизни и всё) вопреки всем остальным специалистам, организациям, то эт повод задуматься об ошибочности такого подхода.Помните Азарова, который определял инфляцию только по капусте).Общепринятые определения и методики вполне обоснованны.

Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.

Я не маю нічого проти того , коли якісь грантоїди розробляли перекидку рік , а потім виявилось що перекидати потрібно назадЯ точно так само не маю нічого проти коли такі ж грантоїди боряться з партниковими газами мотивуючи це тим що вони викликають потепління - а потім виявляєтьс що це блєфТак само я не маю нічого проти , коли ще якісь грантоїди придумують море складних формул , які можуть перевірити тільки інші грантоїди....Мені ж простіше опиратись не на видумані логічно-правдоподібні конструкціїА на фізично перевіряємі.Фізично можна перевірити - тривалість життяВсі інші складові -це враження виражені у формулах грантоїдів...одним вважається що на якість життя сильніше впливає освіта,іншим рівень медицини,ще іншим кількість фантиків - і всі ці параметри відносні.Тільки час - вічний і абсолютний.Тому відразу відповідь на це повідомленняЯ якраз радив вам відкинути у розрахунках долар і прийняти в розрахунках час...Тобтоскільки часу працює людина в Україні -щоб оплатити житлово-комунальні послуги...Будете здивовані, В США чи Європі , на заробляння на оплату житлово-комунальних ,перукарень,стоматологів чи громадського транспорту - людина витрачає більше часу ніж для отримання таких же послуг в Україні.