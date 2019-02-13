Порошенко розповів про Україну через 5 років

Я не маю нічого проти того , коли якісь грантоїди розробляли перекидку рік , а потім виявилось що перекидати потрібно назадdetroytred написав:budivelnik
По поводу качества жизни.
Если только Вы так определяете данный параметр (только продолжительностью жизни и всё) вопреки всем остальным специалистам, организациям, то эт повод задуматься об ошибочности такого подхода.
Помните Азарова, который определял инфляцию только по капусте).
Общепринятые определения и методики вполне обоснованны.
Я точно так само не маю нічого проти коли такі ж грантоїди боряться з партниковими газами мотивуючи це тим що вони викликають потепління - а потім виявляєтьс що це блєф
Так само я не маю нічого проти , коли ще якісь грантоїди придумують море складних формул , які можуть перевірити тільки інші грантоїди....
Мені ж простіше опиратись не на видумані логічно-правдоподібні конструкції
А на фізично перевіряємі.
Фізично можна перевірити - тривалість життя
Всі інші складові -це враження виражені у формулах грантоїдів...одним вважається що на якість життя сильніше впливає освіта,іншим рівень медицини,ще іншим кількість фантиків - і всі ці параметри відносні.
Тільки час - вічний і абсолютний.
Тому відразу відповідь на це повідомлення
Я якраз радив вам відкинути у розрахунках долар і прийняти в розрахунках час...Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
Тобто
скільки часу працює людина в Україні -щоб оплатити житлово-комунальні послуги...
Будете здивовані, В США чи Європі , на заробляння на оплату житлово-комунальних ,перукарень,стоматологів чи громадського транспорту - людина витрачає більше часу ніж для отримання таких же послуг в Україні.