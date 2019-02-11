Порошенко розповів про Україну через 5 років

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
detroytred написав:budivelnik По поводу качества жизни. Если только Вы так определяете данный параметр (только продолжительностью жизни и всё) вопреки всем остальным специалистам, организациям, то эт повод задуматься об ошибочности такого подхода. Помните Азарова, который определял инфляцию только по капусте). Общепринятые определения и методики вполне обоснованны.
Я не маю нічого проти того , коли якісь грантоїди розробляли перекидку рік , а потім виявилось що перекидати потрібно назад Я точно так само не маю нічого проти коли такі ж грантоїди боряться з партниковими газами мотивуючи це тим що вони викликають потепління - а потім виявляєтьс що це блєф Так само я не маю нічого проти , коли ще якісь грантоїди придумують море складних формул , які можуть перевірити тільки інші грантоїди.... Мені ж простіше опиратись не на видумані логічно-правдоподібні конструкції А на фізично перевіряємі. Фізично можна перевірити - тривалість життя Всі інші складові -це враження виражені у формулах грантоїдів...одним вважається що на якість життя сильніше впливає освіта,іншим рівень медицини,ще іншим кількість фантиків - і всі ці параметри відносні. Тільки час - вічний і абсолютний.
Тому відразу відповідь на це повідомлення
Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
Я якраз радив вам відкинути у розрахунках долар і прийняти в розрахунках час... Тобто скільки часу працює людина в Україні -щоб оплатити житлово-комунальні послуги... Будете здивовані, В США чи Європі , на заробляння на оплату житлово-комунальних ,перукарень,стоматологів чи громадського транспорту - людина витрачає більше часу ніж для отримання таких же послуг в Україні.
AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
budivelnik написав:Тому відразу відповідь на це повідомлення
Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
Я якраз радив вам відкинути у розрахунках долар і прийняти в розрахунках час... Тобто скільки часу працює людина в Україні -щоб оплатити житлово-комунальні послуги... Будете здивовані, В США чи Європі , на заробляння на оплату житлово-комунальних ,перукарень,стоматологів чи громадського транспорту - людина витрачає більше часу ніж для отримання таких же послуг в Україні.
Да ну? Здесь население тратит почти половину дохода только на еду, когда в среднем по ЕС около 15%. Больше жителей Украины в Европе на еду в процентном соотношении от дохода не тратит никто! В Великобритании всего лишь 8%. При этом качество еды я даже не буду начинать сравнивать.
Оттуда же в баксах: год_________ млн USD 2013_________183310 2014_________131805 2015_________90615 2016_________93270 2017_________112154 2018 (оценка) 127000 Инфляцию бакса тоже стоило бы учесть. Такими темпами ещё лет 5 понадобится, чтобы выйти на уровень 2013 года.[/quote]Ну. А то в гривне - оно конечно красиво, это да [/quote]А Ви хліб купуєте за долари ? Квиток на автобус - також купуєте за долари ? Чайові офіціанту ? Тому Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса.... От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти[/quote]
"Викиньте доллар і введіть час" Сказав петя і ввімкнув станок. Алексеіч, ти?
budivelnik написав:Тому відразу відповідь на це повідомлення
Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
Я якраз радив вам відкинути у розрахунках долар і прийняти в розрахунках час... Тобто скільки часу працює людина в Україні -щоб оплатити житлово-комунальні послуги... Будете здивовані, В США чи Європі , на заробляння на оплату житлово-комунальних ,перукарень,стоматологів чи громадського транспорту - людина витрачає більше часу ніж для отримання таких же послуг в Україні.
Да ну? Здесь население тратит почти половину дохода только на еду, когда в среднем по ЕС около 15%. Больше жителей Украины в Европе на еду в процентном соотношении от дохода не тратит никто! В Великобритании всего лишь 8%. При этом качество еды я даже не буду начинать сравнивать
А ви читати вмієте чи тільки писати ? Де у виділеному - їжа? Тому У нас на виділене мною - людина витрачає 10% У них - 30 % Зате на їжу/одяг - у нас 40% у них 15% А тепер складіть їжу/одяг+комуналку/громадський транспорт/послуги і отримаєте що у нас що у них 40-50%... Тепер дійшло ?
budivelnik написав:А ви читати вмієте чи тільки писати ? Де у виділеному - їжа? Тому У нас на виділене мною - людина витрачає 10% У них - 30 % Зате на їжу/одяг - у нас 40% у них 15% А тепер складіть їжу/одяг+комуналку/громадський транспорт/послуги і отримаєте що у нас що у них 40-50%... Тепер дійшло ?
Это, похоже, до вас не дошло. К стоматологу в хорошей частной клинике вы, похоже, давно не обращались, потому что цены почти как в Польше. Здесь на оплату ЖКХ уходит почти столько же, сколько на еду, а одежда у большинства самая дешёвая или из секонда. И вы хотите сказать, что жители Украины живут лишь на 10% хуже, чем в Польше, на основании единственного показателя? Только вот почему-то миллионами туда ездят на заработки.
AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
И это все будет благодаря гению Порошенко.
На второй срок, лучше пожизненно.
И в Качановскую колонию - там лакшери камера освободилась.