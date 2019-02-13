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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:43

  detroytred написав:budivelnik
По поводу качества жизни.
Если только Вы так определяете данный параметр (только продолжительностью жизни и всё) вопреки всем остальным специалистам, организациям, то эт повод задуматься об ошибочности такого подхода.
Помните Азарова, который определял инфляцию только по капусте).
Общепринятые определения и методики вполне обоснованны.
Я не маю нічого проти того , коли якісь грантоїди розробляли перекидку рік , а потім виявилось що перекидати потрібно назад
Я точно так само не маю нічого проти коли такі ж грантоїди боряться з партниковими газами мотивуючи це тим що вони викликають потепління - а потім виявляєтьс що це блєф
Так само я не маю нічого проти , коли ще якісь грантоїди придумують море складних формул , які можуть перевірити тільки інші грантоїди....
Мені ж простіше опиратись не на видумані логічно-правдоподібні конструкції
А на фізично перевіряємі.
Фізично можна перевірити - тривалість життя
Всі інші складові -це враження виражені у формулах грантоїдів...одним вважається що на якість життя сильніше впливає освіта,іншим рівень медицини,ще іншим кількість фантиків - і всі ці параметри відносні.
Тільки час - вічний і абсолютний.

Тому відразу відповідь на це повідомлення
Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
Я якраз радив вам відкинути у розрахунках долар і прийняти в розрахунках час...
Тобто
скільки часу працює людина в Україні -щоб оплатити житлово-комунальні послуги...
Будете здивовані, В США чи Європі , на заробляння на оплату житлово-комунальних ,перукарень,стоматологів чи громадського транспорту - людина витрачає більше часу ніж для отримання таких же послуг в Україні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:56

  AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.

И это все будет благодаря гению Порошенко.

На второй срок, лучше пожизненно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:42

  budivelnik написав:Тому відразу відповідь на це повідомлення
Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
Я якраз радив вам відкинути у розрахунках долар і прийняти в розрахунках час...
Тобто
скільки часу працює людина в Україні -щоб оплатити житлово-комунальні послуги...
Будете здивовані, В США чи Європі , на заробляння на оплату житлово-комунальних ,перукарень,стоматологів чи громадського транспорту - людина витрачає більше часу ніж для отримання таких же послуг в Україні.

Да ну? Здесь население тратит почти половину дохода только на еду, когда в среднем по ЕС около 15%. Больше жителей Украины в Европе на еду в процентном соотношении от дохода не тратит никто! В Великобритании всего лишь 8%. При этом качество еды я даже не буду начинать сравнивать.

Зображення
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:18

Оттуда же в баксах:
год_________ млн USD
2013_________183310
2014_________131805
2015_________90615
2016_________93270
2017_________112154
2018 (оценка) 127000
Инфляцию бакса тоже стоило бы учесть. Такими темпами ещё лет 5 понадобится, чтобы выйти на уровень 2013 года.[/quote]Ну. А то в гривне - оно конечно красиво, это да :mrgreen:[/quote]А Ви хліб купуєте за долари ?
Квиток на автобус - також купуєте за долари ?
Чайові офіціанту ?
Тому
Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час
Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса....
От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти[/quote]

"Викиньте доллар і введіть час" Сказав петя і ввімкнув станок. Алексеіч, ти?
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:00

  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:Тому відразу відповідь на це повідомлення
Весь импорт в валюте, все энергоносители и зависимые от них производства тоже. Благосостояние в Европе измеряется не количеством булок или билетов на автобус. Задолбали популисты, которые хотят платить людям нищенские украинские зарплаты, чтоб они платили почти за всё по европейским ценам.
Я якраз радив вам відкинути у розрахунках долар і прийняти в розрахунках час...
Тобто
скільки часу працює людина в Україні -щоб оплатити житлово-комунальні послуги...
Будете здивовані, В США чи Європі , на заробляння на оплату житлово-комунальних ,перукарень,стоматологів чи громадського транспорту - людина витрачає більше часу ніж для отримання таких же послуг в Україні.

Да ну? Здесь население тратит почти половину дохода только на еду, когда в среднем по ЕС около 15%. Больше жителей Украины в Европе на еду в процентном соотношении от дохода не тратит никто! В Великобритании всего лишь 8%. При этом качество еды я даже не буду начинать сравнивать
А ви читати вмієте чи тільки писати ? Де у виділеному - їжа?
Тому
У нас на виділене мною - людина витрачає 10%
У них - 30 %
Зате на їжу/одяг - у нас 40% у них 15%
А тепер складіть їжу/одяг+комуналку/громадський транспорт/послуги і отримаєте що у нас що у них 40-50%...
Тепер дійшло ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24

  budivelnik написав:А ви читати вмієте чи тільки писати ? Де у виділеному - їжа?
Тому
У нас на виділене мною - людина витрачає 10%
У них - 30 %
Зате на їжу/одяг - у нас 40% у них 15%
А тепер складіть їжу/одяг+комуналку/громадський транспорт/послуги і отримаєте що у нас що у них 40-50%...
Тепер дійшло ?

Это, похоже, до вас не дошло. К стоматологу в хорошей частной клинике вы, похоже, давно не обращались, потому что цены почти как в Польше. Здесь на оплату ЖКХ уходит почти столько же, сколько на еду, а одежда у большинства самая дешёвая или из секонда. И вы хотите сказать, что жители Украины живут лишь на 10% хуже, чем в Польше, на основании единственного показателя? Только вот почему-то миллионами туда ездят на заработки.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:51

  ruvex написав:
  AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.

И это все будет благодаря гению Порошенко.

На второй срок, лучше пожизненно.


И в Качановскую колонию - там лакшери камера освободилась. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:07

  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:А ви читати вмієте чи тільки писати ? Де у виділеному - їжа?
Тому
У нас на виділене мною - людина витрачає 10%
У них - 30 %
Зате на їжу/одяг - у нас 40% у них 15%
А тепер складіть їжу/одяг+комуналку/громадський транспорт/послуги і отримаєте що у нас що у них 40-50%...
Тепер дійшло ?
Это, похоже, до вас не дошло. К стоматологу в хорошей частной клинике вы, похоже, давно не обращались, потому что цены почти как в Польше. Здесь на оплату ЖКХ уходит почти столько же, сколько на еду, а одежда у большинства самая дешёвая или из секонда. И вы хотите сказать, что жители Украины живут лишь на 10% хуже, чем в Польше, на основании единственного показателя? Только вот почему-то миллионами туда ездят на заработки.
1 Ви рівняєте нашого стоматолога в хорошій клініці з стоматологом в хорошій в Польщі ?
Чи ціни в нашого в хорошій з цінами дешевого в Польщі?
Якщо друге-Ви праві по цінам і не праві по суті
2 У нас
а - війна
б - наслідки совка
Тому не дивно що на заробітки люди їдуть туди де не має війни і наслідків совка...
Але при цьому
Ви впевнені що там медом намазано?
Один з моїх працівників раз поїхав збирати яблука на сезон , другий раз поїхав будівельникаом - після того вернувся і тутешня цензура не пропустить його відгуків....
3 Я вважаю що середній рівень нашого життя становить 80% від середнього рівня життя в Польщі
При цьому
Для найбідніших - у нас за рахунок субсидій виживати легше( в поляків субсидії відсутні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:56

До 1991 года у поляков был совок похуже нашего. Приезжали толпами скупать золото, технику, даже водку. А теперь? Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.

Говорите, 80% от польского уровня жизни? Это при их минималке в 16 тысяч грн и таких же ценах на товары, а порой и более низких?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:19

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  phantom_systems написав:Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.

Точно, не треба списувати на когось своє небажання робити польські реформи, в тому числі і платити ринкову ціну за енергію.
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