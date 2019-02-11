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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:40

  budivelnik написав:А Ви хліб купуєте за долари ?
Квиток на автобус - також купуєте за долари ?
Чайові офіціанту ?
Тому
Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час
Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса....
От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти


Если бы цены на это не были прямо или косвенно привязаны к доллару - я бы с Вами согласился. А то бензин например в 2013 году стоил 10 грн - а сейчас 28... Лично у меня - и без расчета "кг мяса на час работы" ухудшение чувствуется - а в целом по стране понимание дает как раз график ВВП в долларах, как мне кажется...
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:41

  phantom_systems написав:До 1991 года у поляков был совок похуже нашего. Приезжали толпами скупать золото, технику, даже водку. А теперь? Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.

Говорите, 80% от польского уровня жизни? Это при их минималке в 16 тысяч грн и таких же ценах на товары, а порой и более низких?
1 В Польщі навіть за часів СРСР - були присутні фермери , тому коли політична влада змінилась у Західного капіталу відразу були кінцеві споживачі їх коштів і саме це зумовлює десятки мільярдів кредитів доларових які були влиті в Польщу , на відміну від нас де отримувачами кредитів були партійні бонзи або червоні директори
2 Перший Польський Майдан відбувся в 1970 (Гомулку поміняли на Герега )
Другий в 1990 Герега поміняли на Ярузельського , а Ярузельського поміняли на Валенсу...
Якщо згадати що ми перший раз бунтанули в 2004 (34 роки відставання з 1970) , другий в 2013 (23 роки відставання з 1990) - то не дивно що сьогодні ми відстаємо на 10-15 років економічного розвитку
3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:56

  katso написав:Если бы цены на это не были прямо или косвенно привязаны к доллару - я бы с Вами согласился. А то бензин например в 2013 году стоил 10 грн - а сейчас 28... Лично у меня - и без расчета "кг мяса на час работы" ухудшение чувствуется - а в целом по стране понимание дает как раз график ВВП в долларах, как мне кажется...
1 Ціни не привязані прямо до долара
Порівняйте квиток в автобусі в 2013 - 5 грн , в 2019 - 7 грн , так само порівняйте хліб , мясо, цукорки...
Тобто товари(послуги) внутрішнього виробництва корелюють свої ціни з доларом виключно на частку розміра імпортних комплектуючих ( в основному це енергоносії частка яких в кінцевій вартості продукту становить 10-30%)
2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює..
Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час.
Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу.
3 Психологічно - людина весь час знаходження на робочому місці вважаєщо вона працює..
Насправді ще коли я був прапорщиком в ЗС СРСР я пропонував своїм підлеглим
Візьміть блокнот в якому запишіть все що зробили... але умова
Не пишите - цілий день копав траншею..
А пишите- За 12 годин три рази встромим лопату в землю...
2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:10

  budivelnik написав:2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює..
Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час.
Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу.


Ложь! У нас ниже продуктивность труда лишь машин и механизмов, но не людей. Это происходит вследствие чудовищной недоинвестированности инфраструктуры, что в свою очередь - результат рейдерства и коррупции на верхах.

Человек, как экономический субъект и инструмент, в Украине ничем не отличается от человека в любой другой стране с похожим количеством населения (то есть такой же глубиной разделения труда).

Можете взять парикмахера в Киеве и Мадриде, можете взять программиста, повара, строителя, кого угодно из сферы бизнеса - то, что положено делать человеку (а не роботу, программному обеспечению, спехтехнике), будет выполняться в схожем качестве и количестве!
zРадио
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