Порошенко розповів про Україну через 5 років

phantom_systems написав: Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.

lapay написав: Точно, не треба списувати на когось своє небажання робити польські реформи, в тому числі і платити ринкову ціну за енергію.

phantom_systems написав: А что, в стране уже есть конкурентный рынок энергии с прозрачными тарифами, в котором каждый потребитель может выбирать поставщика? Или за 5 лет супер-реформ до этого просто не дошли руки?



Так уже начал формироваться. Уже разделены на поставщика электроэнергии и продавца электроэнергии. Лет через 5 появится несколько компаний. Так уже начал формироваться. Уже разделены на поставщика электроэнергии и продавца электроэнергии. Лет через 5 появится несколько компаний.

