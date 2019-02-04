Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...

Додано: Пон 04 лют, 2019 22:29
По-моему, в 2008-м и 2013-м (см. статистику) экономика достигла своего потенциального уровня. При том уровне инвестиций, который есть, при том оттоке населения, который есть, рассчитывать на дальнейший рост благосостояния не стоит. Плюс к тому - у России, как оказалось, есть куда более влиятельные рычаги воздействия на ситуацию в Украине, чем у какого-либо украинского правительства. У наших правительств хорошо получалось только играться со льготами и субсидиями, раскручивать инфляцию и заливать баблом банки, к чему это привело и как еще аукнется - сами все отлично видим. Лет через 10 вьетнам будет интересен для украинцев, а не наоборот