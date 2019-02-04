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Зростання добробуту в Україні
призведе до збільшення...

Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:04

Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що в 2018 році в Україні спіймали 3270 нелегальних мігрантів. І це на 24% більше, ніж в 2017 році.

Дивися повний текст Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення числа нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:29

По-моему, в 2008-м и 2013-м (см. статистику) экономика достигла своего потенциального уровня. При том уровне инвестиций, который есть, при том оттоке населения, который есть, рассчитывать на дальнейший рост благосостояния не стоит. Плюс к тому - у России, как оказалось, есть куда более влиятельные рычаги воздействия на ситуацию в Украине, чем у какого-либо украинского правительства. У наших правительств хорошо получалось только играться со льготами и субсидиями, раскручивать инфляцию и заливать баблом банки, к чему это привело и как еще аукнется - сами все отлично видим. Лет через 10 вьетнам будет интересен для украинцев, а не наоборот
max_us_ua
 
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