|
|
|
Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:42
Между названием статьи и содержимым почи ничего общего.
У Украины сколь угодно долго будет или не будет "расти благосостояние", но она останется транзитной страной. В Украину нелегалы попадают, чтобы пройти ее насквозь, а не чтобы остаться.
Прочитав название я чуть со стула не упал,более детальное прочтение развеяло нечаянный оптимизм.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8493
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3470 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:39
транзит товаров через Украину нышешней власть уничтожен, транзит газа на подходе и остался единственный транзит нелигалов, наркотиков и преступности...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3974
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 645 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|8
|
|
|161
|8962
|
|
|1
|42
|
|