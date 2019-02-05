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Зростання добробуту в Україні
призведе до збільшення...

Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:42

Re: Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...

Между названием статьи и содержимым почи ничего общего.
У Украины сколь угодно долго будет или не будет "расти благосостояние", но она останется транзитной страной. В Украину нелегалы попадают, чтобы пройти ее насквозь, а не чтобы остаться.
Прочитав название я чуть со стула не упал,более детальное прочтение развеяло нечаянный оптимизм.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:39

транзит товаров через Украину нышешней власть уничтожен, транзит газа на подходе и остался единственный транзит нелигалов, наркотиков и преступности...
Тракторист
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