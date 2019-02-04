Кіберполіція України створила сервіс для генерації паролів, який має допомогти користувачам використовувати паролі, які не зможуть зламати хакери.
Дивися повний текст Кіберполіція України створила сервіс для генерування надійних паролів.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:12
Кіберполіція України створила сервіс для генерування...
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Дивися повний текст Кіберполіція України створила сервіс для генерування надійних паролів.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:31
Я так понял, в программе Порошенко это будет упомянуто как очень весомое достижение его каденции. П. С. Господа айтишники, я бы поржал вместе с Вами, но это же, блин, даже не смешно, это трагедия - то, что такое попадает в новости
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:43
А заодно можно и все сгенерированные пароли в базу сохранять, чтоб потом спецслужбам проще было чужие аккаунты взламывать.
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